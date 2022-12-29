В ЯНАО в Новогоднюю ночь резко похолодает. Фото

30 декабря 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

В Новогоднюю ночь жителей Ямала ожидает морозная погода Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО резко изменится погода, температура воздуха в новогоднюю ночь может опуститься до -40 С. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышской УГМС. «В ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года в ЯНАО температура воздуха от минус 35 до минус 40 С. Преимущественно, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с», — сообщают синоптики. Ранее URA.RU рассказало, что метеоролог Александр Ильин сообщил, что в Новый год температура будет держаться на отметке -25 С. В первые дни 2023 года на Ямале должно потеплеть. Прогноз погоды в ЯНАО на 31 декабря — 1 января Фото: Обь-Иртышская УГМС

В ЯНАО резко изменится погода, температура воздуха в новогоднюю ночь может опуститься до -40 С. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышской УГМС. «В ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года в ЯНАО температура воздуха от минус 35 до минус 40 С. Преимущественно, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с», — сообщают синоптики. Ранее URA.RU рассказало, что метеоролог Александр Ильин сообщил, что в Новый год температура будет держаться на отметке -25 С. В первые дни 2023 года на Ямале должно потеплеть.