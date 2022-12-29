29 декабря 2022
28 декабря 2022

В ЯНАО в Новогоднюю ночь резко похолодает. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новогоднюю ночь жителей Ямала ожидает морозная погода Фото:

В ЯНАО резко изменится погода, температура воздуха в новогоднюю ночь может опуститься до -40 С. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышской УГМС.

«В ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года в ЯНАО температура воздуха от минус 35 до минус 40 С. Преимущественно, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с», — сообщают синоптики.

Ранее URA.RU рассказало, что метеоролог Александр Ильин сообщил, что в Новый год температура будет держаться на отметке -25 С. В первые дни 2023 года на Ямале должно потеплеть.

Прогноз погоды в ЯНАО на 31 декабря — 1 января
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В ЯНАО резко изменится погода, температура воздуха в новогоднюю ночь может опуститься до -40 С. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышской УГМС. «В ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года в ЯНАО температура воздуха от минус 35 до минус 40 С. Преимущественно, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с», — сообщают синоптики. Ранее URA.RU рассказало, что метеоролог Александр Ильин сообщил, что в Новый год температура будет держаться на отметке -25 С. В первые дни 2023 года на Ямале должно потеплеть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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