В Новогоднюю ночь жителей Ямала ожидает морозная погода
В ЯНАО резко изменится погода, температура воздуха в новогоднюю ночь может опуститься до -40 С. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышской УГМС.
«В ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года в ЯНАО температура воздуха от минус 35 до минус 40 С. Преимущественно, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с», — сообщают синоптики.
Ранее URA.RU рассказало, что метеоролог Александр Ильин сообщил, что в Новый год температура будет держаться на отметке -25 С. В первые дни 2023 года на Ямале должно потеплеть.
Прогноз погоды в ЯНАО на 31 декабря — 1 января
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