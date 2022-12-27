Синоптик рассказал, какой будет погода на Новый год в ЯНАО

Синоптик Ильин: на Новый год в ЯНАО температура воздуха достигнет -25 градусов

28 декабря 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

В первые дни 2023 года будет идти небольшой снег Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Новогоднюю ночь жителей ЯНАО ждет преимущественно облачная погода с температурой до -25 градусов. Днем первого января будет пасмурно и ожидается небольшой снег, рассказал URA.RU синоптик, метеоролог Александр Ильин. «В новогоднюю ночь в ЯНАО будет преобладать облачная погода, а днем 1 января еще и пасмурная. Небольшой снег будет идти и ночью и днем. Что касается ветра, то на севере ветер ожидается сильнее — от 5 до 10 м/с, в южных районах от 3 до 7 м/с. Температура в новогоднюю ночь от -17 до -23 градусов. В центральных районах округа местами достигнет от — 23 до -25, а по южным границам от -12 до -17», — рассказал специалист. Синоптик добавил, что во второй день 2023 года существенных изменений в облачности ждать не стоит. Местами также будет идти небольшой снег. Днем по всему округу будет достаточно холодно от -15, до -20 градусов. На юго- востоке от -23 до -24 градусов. «Третьего января будет такая же облачная погода. В основном это будут облака среднего и верхнего яруса. Ночью ожидается прояснение. Также ночью и днем в южных районах потеплеет. Днем ожидается от -5 до -10, возможно, и выше. На полуострове и северо-западе округа ожидается от -18 до -23 градусов. Ночью на северо-востоке округа столбик термометра может опускаться до — 20, — 30 градусов», — добавил он. Ранее сообщалось, что на Ямале потеплеет до — 5 градусов. До этого в округе температура достигала — 38 градусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новогоднюю ночь жителей ЯНАО ждет преимущественно облачная погода с температурой до -25 градусов. Днем первого января будет пасмурно и ожидается небольшой снег, рассказал URA.RU синоптик, метеоролог Александр Ильин. «В новогоднюю ночь в ЯНАО будет преобладать облачная погода, а днем 1 января еще и пасмурная. Небольшой снег будет идти и ночью и днем. Что касается ветра, то на севере ветер ожидается сильнее — от 5 до 10 м/с, в южных районах от 3 до 7 м/с. Температура в новогоднюю ночь от -17 до -23 градусов. В центральных районах округа местами достигнет от — 23 до -25, а по южным границам от -12 до -17», — рассказал специалист. Синоптик добавил, что во второй день 2023 года существенных изменений в облачности ждать не стоит. Местами также будет идти небольшой снег. Днем по всему округу будет достаточно холодно от -15, до -20 градусов. На юго- востоке от -23 до -24 градусов. «Третьего января будет такая же облачная погода. В основном это будут облака среднего и верхнего яруса. Ночью ожидается прояснение. Также ночью и днем в южных районах потеплеет. Днем ожидается от -5 до -10, возможно, и выше. На полуострове и северо-западе округа ожидается от -18 до -23 градусов. Ночью на северо-востоке округа столбик термометра может опускаться до — 20, — 30 градусов», — добавил он. Ранее сообщалось, что на Ямале потеплеет до — 5 градусов. До этого в округе температура достигала — 38 градусов.