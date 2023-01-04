Дачу под Тюменью продают по цене комнаты в общежитии

Дачный участок находится в 15 минутах езды от центра города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Под Тюменью продается дом и участок за 1 миллион 150 тысяч рублей. Объявление о продаже опубликовано на платформе Avito. По такое же цене продается комната в общежитии в черте города.

«Продается ухоженная дача. Дом 60 кв. м. и земельный участок 5 соток находятся в собственности. Дача расположена на самом востребованном и экологически чистом Салаирском тракте. Это в 15 минутах езды на машине от центра города», — говорится в объявлении.

В доме на первом этаже расположена комната и кухня. Комната на втором этаже обшита вагонкой. На участке есть русская баня и каркас от теплицы, а также колодец на пять литров воды и туалет. Дача стоит 1 миллион 150 тысяч рублей, по такой же цене в районе Студенческого городка продается комната.

«Продается комната 14 кв. м. в общежитии, которое расположено в центральном районе города. Рядом остановка „Студенческий городок“. Блок содержится в чистоте», — написано в объявлении, опубликованном на Avito.

В комнате выровнены стены, установлены пластиковые окна и натяжной потолок. В комнате выполнен современный ремонт и есть все необходимое для проживания: холодильник, мебель. Санузел и ванная комната раздлеьные.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области по цене двушки продают гостиницу. Всего в гостинице шесть номер, в впоследствии на территории гостиницы можно разместить термальный источник.