04 января 2023
03 января 2023
02 января 2023

Дачу под Тюменью продают по цене комнаты в общежитии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Садоводческое общество
Дачный участок находится в 15 минутах езды от центра города Фото:

Под Тюменью продается дом и участок за 1 миллион 150 тысяч рублей. Объявление о продаже опубликовано на платформе Avito. По такое же цене продается комната в общежитии в черте города.

«Продается ухоженная дача. Дом 60 кв. м. и земельный участок 5 соток находятся в собственности. Дача расположена на самом востребованном и экологически чистом Салаирском тракте. Это в 15 минутах езды на машине от центра города», — говорится в объявлении.

В доме на первом этаже расположена комната и кухня. Комната на втором этаже обшита вагонкой. На участке есть русская баня и каркас от теплицы, а также колодец на пять литров воды и туалет. Дача стоит 1 миллион 150 тысяч рублей, по такой же цене в районе Студенческого городка продается комната.

«Продается комната 14 кв. м. в общежитии, которое расположено в центральном районе города. Рядом остановка „Студенческий городок“. Блок содержится в чистоте», — написано в объявлении, опубликованном на Avito.

В комнате выровнены стены, установлены пластиковые окна и натяжной потолок. В комнате выполнен современный ремонт и есть все необходимое для проживания: холодильник, мебель. Санузел и ванная комната раздлеьные.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области по цене двушки продают гостиницу. Всего в гостинице шесть номер, в впоследствии на территории гостиницы можно разместить термальный источник.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Под Тюменью продается дом и участок за 1 миллион 150 тысяч рублей. Объявление о продаже опубликовано на платформе Avito. По такое же цене продается комната в общежитии в черте города. «Продается ухоженная дача. Дом 60 кв. м. и земельный участок 5 соток находятся в собственности. Дача расположена на самом востребованном и экологически чистом Салаирском тракте. Это в 15 минутах езды на машине от центра города», — говорится в объявлении. В доме на первом этаже расположена комната и кухня. Комната на втором этаже обшита вагонкой. На участке есть русская баня и каркас от теплицы, а также колодец на пять литров воды и туалет. Дача стоит 1 миллион 150 тысяч рублей, по такой же цене в районе Студенческого городка продается комната. «Продается комната 14 кв. м. в общежитии, которое расположено в центральном районе города. Рядом остановка „Студенческий городок“. Блок содержится в чистоте», — написано в объявлении, опубликованном на Avito. В комнате выровнены стены, установлены пластиковые окна и натяжной потолок. В комнате выполнен современный ремонт и есть все необходимое для проживания: холодильник, мебель. Санузел и ванная комната раздлеьные. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области по цене двушки продают гостиницу. Всего в гостинице шесть номер, в впоследствии на территории гостиницы можно разместить термальный источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...