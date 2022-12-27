27 декабря 2022
26 декабря 2022

В Тюменской области по цене двушки продают гостиницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в гостинице шесть номеров Фото:

Гостиницу, расположенную рядом с трассой Тюмень — Курган, продают за 10,2 миллиона рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по продаже недвижимости «Циан». За такую же сумму в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 77 квадратных метров.

«Продается гостинично-банный комплекс, состоящий из нескольких домов общей площадью 170 квадратных метров. Гостиница действующая, рядом трасса Тюмень-Курган. Продажа в связи с переездом в другой регион. Цена — 10 200 000 рублей», — сообщается в объявлении.

В гостинице всего шесть номеров. В каждом номере есть душ, туалет, микроволновка, телевизор и чайник. Продавец добавил, что на территории комплекса также есть возможность разместить термальный источник.

За аналогичную сумму на сайте «Циан» предлагается приобрести двухкомнатную квартиру в Тюмени в Восточном микрорайоне. «Площадь квартиры 77 квадратных метров. Расположена на 12 этаже. При продаже остается вся мебель и бытовая техника», — указал продавец.

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Гостиницу, расположенную рядом с трассой Тюмень — Курган, продают за 10,2 миллиона рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по продаже недвижимости «Циан». За такую же сумму в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 77 квадратных метров. «Продается гостинично-банный комплекс, состоящий из нескольких домов общей площадью 170 квадратных метров. Гостиница действующая, рядом трасса Тюмень-Курган. Продажа в связи с переездом в другой регион. Цена — 10 200 000 рублей», — сообщается в объявлении. В гостинице всего шесть номеров. В каждом номере есть душ, туалет, микроволновка, телевизор и чайник. Продавец добавил, что на территории комплекса также есть возможность разместить термальный источник. За аналогичную сумму на сайте «Циан» предлагается приобрести двухкомнатную квартиру в Тюмени в Восточном микрорайоне. «Площадь квартиры 77 квадратных метров. Расположена на 12 этаже. При продаже остается вся мебель и бытовая техника», — указал продавец.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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