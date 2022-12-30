Бывшая курганская чиновница заняла важный пост в Московской области

31 декабря 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Ирина Гагарина ушла с госслужбы в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-глава департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина получила пост в администрации Солнечногорска Московской области. Об этом чиновница сообщила в соцсетях. «С прошедшей недели я вступила в ряды солнечногорцев. Я занялась вопросами экономического развития, муниципальных закупок, финансов, имущественных и земельных отношений, правового сопровождения деятельности городского округа Солнечногорск Московской области в должности заместителя главы», — сообщила Ирина Гагарина в своем telegram-канале. Чиновница добавила, что не планировала возвращаться на госслужбу, но «Родина снова позвала». Для взаимодействия с населением она завела официальные аккаунты в соцсетях. Ирина Гагарина заняла пост директора департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области в 2018 году. До этого она была руководителем регионального управления Федеральной антимонопольной службы. В феврале 2021 года она ушла в отставку.

Экс-глава департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина получила пост в администрации Солнечногорска Московской области. Об этом чиновница сообщила в соцсетях. «С прошедшей недели я вступила в ряды солнечногорцев. Я занялась вопросами экономического развития, муниципальных закупок, финансов, имущественных и земельных отношений, правового сопровождения деятельности городского округа Солнечногорск Московской области в должности заместителя главы», — сообщила Ирина Гагарина в своем telegram-канале. Чиновница добавила, что не планировала возвращаться на госслужбу, но «Родина снова позвала». Для взаимодействия с населением она завела официальные аккаунты в соцсетях. Ирина Гагарина заняла пост директора департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области в 2018 году. До этого она была руководителем регионального управления Федеральной антимонопольной службы. В феврале 2021 года она ушла в отставку.