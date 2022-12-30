30 декабря 2022

Бывшая курганская чиновница заняла важный пост в Московской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция с директором департамента строительства Воробъевым Анатолием. Курган , гагарина ирина, портрет
Ирина Гагарина ушла с госслужбы в 2021 году Фото:

Экс-глава департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина получила пост в администрации Солнечногорска Московской области. Об этом чиновница сообщила в соцсетях.

«С прошедшей недели я вступила в ряды солнечногорцев. Я занялась вопросами экономического развития, муниципальных закупок, финансов, имущественных и земельных отношений, правового сопровождения деятельности городского округа Солнечногорск Московской области в должности заместителя главы», — сообщила Ирина Гагарина в своем telegram-канале.

Чиновница добавила, что не планировала возвращаться на госслужбу, но «Родина снова позвала». Для взаимодействия с населением она завела официальные аккаунты в соцсетях.

Ирина Гагарина заняла пост директора департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области в 2018 году. До этого она была руководителем регионального управления Федеральной антимонопольной службы. В феврале 2021 года она ушла в отставку.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Экс-глава департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина получила пост в администрации Солнечногорска Московской области. Об этом чиновница сообщила в соцсетях. «С прошедшей недели я вступила в ряды солнечногорцев. Я занялась вопросами экономического развития, муниципальных закупок, финансов, имущественных и земельных отношений, правового сопровождения деятельности городского округа Солнечногорск Московской области в должности заместителя главы», — сообщила Ирина Гагарина в своем telegram-канале. Чиновница добавила, что не планировала возвращаться на госслужбу, но «Родина снова позвала». Для взаимодействия с населением она завела официальные аккаунты в соцсетях. Ирина Гагарина заняла пост директора департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области в 2018 году. До этого она была руководителем регионального управления Федеральной антимонопольной службы. В феврале 2021 года она ушла в отставку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...