Глава региона остался доволен новогодними украшениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер остался доволен тем, как украшен Челябинск к Новому году. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Накануне вечером прогулялись по вечернему Челябинску. Город очень красивый, чувствуется праздничная атмосфера», — написал Алексей Текслер в соцсети. Прогулку он совершал вместе с супругой Ириной.

Ранее челябинский губернатор поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Одной из центральных тем видеообращения стала спецоперация на Украине, в которой принимают участие южноуральцы. Губернатор выразил надежду, что под бой курантов челябинцы загадают общее желание — чтобы земляки скорее вернулись домой с победой, живыми и невредимыми.