30 декабря 2022

Губернатор Текслер похвалил благоустройство Челябинска к Новому году. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, ледовый городок
Глава региона остался доволен новогодними украшениями Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер остался доволен тем, как украшен Челябинск к Новому году. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Накануне вечером прогулялись по вечернему Челябинску. Город очень красивый, чувствуется праздничная атмосфера», — написал Алексей Текслер в соцсети. Прогулку он совершал вместе с супругой Ириной.

Ранее челябинский губернатор поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Одной из центральных тем видеообращения стала спецоперация на Украине, в которой принимают участие южноуральцы. Губернатор выразил надежду, что под бой курантов челябинцы загадают общее желание — чтобы земляки скорее вернулись домой с победой, живыми и невредимыми.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер остался доволен тем, как украшен Челябинск к Новому году. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Накануне вечером прогулялись по вечернему Челябинску. Город очень красивый, чувствуется праздничная атмосфера», — написал Алексей Текслер в соцсети. Прогулку он совершал вместе с супругой Ириной. Ранее челябинский губернатор поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Одной из центральных тем видеообращения стала спецоперация на Украине, в которой принимают участие южноуральцы. Губернатор выразил надежду, что под бой курантов челябинцы загадают общее желание — чтобы земляки скорее вернулись домой с победой, живыми и невредимыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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