В Британии пожаловались, что помощь США Украине разоряет Европу

Запад помогает ВСУ в конфликте с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США выгодно оказание военной помощи Украине, как они укрепляют собственную безопасность, в то время как Европа потеряла поставки нефти и газа из-за поддержки Киева. Об этом сообщила британская газета i.

«США уже получили крупные стратегические выгоды от помощи Украине, и что такая помощь… является одной из лучших инвестиций, которые США могут сделать в конкуренции с Россией и в укреплении собственной безопасности. <…> Это нечто большее, чем временные экономические трудности, поскольку Европа навсегда теряет доступ к дешевым российским поставкам нефти и газа», — сообщает газета i .

Издание отмечает, что США самодостаточны в вопросе нефти и газа. В Германии около 1,5 миллиона работают в отраслях, пострадавших из-за конфликта на Украине, пишет i.

В 2022 году Киев получил вооружение стоимостью 18,3 мрлрд долларов. США не планируют ослаблять свою поддержку, в бюджете на 2023 год запланирована помощь на сумму 47 млрд долларов. По информации журналистов, Украина уже получила от Запада 93 миллиардов евро. Евросоюз и США ввели санкции против России, из-за чего перестали получать российскую нефть и газ. В результате в Европе начался энергетический кризис.