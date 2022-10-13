Запад потратил на Украину 93 млрд евро с начала СВО. Видео

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, флаг сша, трамп дональд, столтенберг йенс
Страны Запада потратили на помощь Украине 93 миллиарда евро Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С момента начала Спецоперации на Украине, Киев получил от Запада гуманитарную и военную помощь на общую сумму в размере 93 миллиардов евро. Такие подсчеты провели журналисты.

«За семь месяцев с начала спецоперации по защите Донбасса Киев получил финансовую, гуманитарную и военную помощь от стран Запада на 93 миллиарда евро», — пишет Пятый канал. Также на там уточнили, что США предоставили Киеву около половины этого «пакета».

Штаты обеспечили Украине поддержку в размере 41 миллиарда долларов. Известно, что среди поставляемого Западом оружия наиболее популярны американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Javelin» и германская зенитная самоходная установка (ЗСУ) GEPARD.

Спецоперация (СВО) на Украине началась 24 февраля. В результате СВО были освобождены и присоединены к России ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

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С момента начала Спецоперации на Украине, Киев получил от Запада гуманитарную и военную помощь на общую сумму в размере 93 миллиардов евро. Такие подсчеты провели журналисты. «За семь месяцев с начала спецоперации по защите Донбасса Киев получил финансовую, гуманитарную и военную помощь от стран Запада на 93 миллиарда евро», — пишет Пятый канал. Также на там уточнили, что США предоставили Киеву около половины этого «пакета». Штаты обеспечили Украине поддержку в размере 41 миллиарда долларов. Известно, что среди поставляемого Западом оружия наиболее популярны американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Javelin» и германская зенитная самоходная установка (ЗСУ) GEPARD. Спецоперация (СВО) на Украине началась 24 февраля. В результате СВО были освобождены и присоединены к России ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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