Запад потратил на Украину 93 млрд евро с начала СВО. Видео

13 октября 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Страны Запада потратили на помощь Украине 93 миллиарда евро Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С момента начала Спецоперации на Украине, Киев получил от Запада гуманитарную и военную помощь на общую сумму в размере 93 миллиардов евро. Такие подсчеты провели журналисты. «За семь месяцев с начала спецоперации по защите Донбасса Киев получил финансовую, гуманитарную и военную помощь от стран Запада на 93 миллиарда евро», — пишет Пятый канал. Также на там уточнили, что США предоставили Киеву около половины этого «пакета». Штаты обеспечили Украине поддержку в размере 41 миллиарда долларов. Известно, что среди поставляемого Западом оружия наиболее популярны американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Javelin» и германская зенитная самоходная установка (ЗСУ) GEPARD. Спецоперация (СВО) на Украине началась 24 февраля. В результате СВО были освобождены и присоединены к России ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

С момента начала Спецоперации на Украине, Киев получил от Запада гуманитарную и военную помощь на общую сумму в размере 93 миллиардов евро. Такие подсчеты провели журналисты. «За семь месяцев с начала спецоперации по защите Донбасса Киев получил финансовую, гуманитарную и военную помощь от стран Запада на 93 миллиарда евро», — пишет Пятый канал. Также на там уточнили, что США предоставили Киеву около половины этого «пакета». Штаты обеспечили Украине поддержку в размере 41 миллиарда долларов. Известно, что среди поставляемого Западом оружия наиболее популярны американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Javelin» и германская зенитная самоходная установка (ЗСУ) GEPARD. Спецоперация (СВО) на Украине началась 24 февраля. В результате СВО были освобождены и присоединены к России ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.