Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выступил к россиянам с обращением. В выступлении Медведев заявил, что Россия обязательно положит конец действующему украинскому режиму.
«Спецоперация на Украине помогает положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве. И эта цель будет достигнута», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в цели спецоперации также входит отстаивание права людей на родной язык, традиции и культуру.
Дмитрий Медведев отметил, что в последние минуты уходящего года российские солдаты продолжают героически защищать родину и мысли россиян сейчас с ними. Зампред Совбеза выразил низкий поклон героям современной и великой России за их мужество, самоотверженность и стойкость.
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Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выступил к россиянам с обращением. В выступлении Медведев заявил, что Россия обязательно положит конец действующему украинскому режиму. «Спецоперация на Украине помогает положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве. И эта цель будет достигнута», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в цели спецоперации также входит отстаивание права людей на родной язык, традиции и культуру. Дмитрий Медведев отметил, что в последние минуты уходящего года российские солдаты продолжают героически защищать родину и мысли россиян сейчас с ними. Зампред Совбеза выразил низкий поклон героям современной и великой России за их мужество, самоотверженность и стойкость.