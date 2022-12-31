Медведев заявил, что Россия положит конец нацистскому режиму в Киеве

31 декабря 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Россия положит конец киевскому режиму, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выступил к россиянам с обращением. В выступлении Медведев заявил, что Россия обязательно положит конец действующему украинскому режиму. «Спецоперация на Украине помогает положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве. И эта цель будет достигнута», — заявил Медведев в своем telegram-канале . Он добавил, что в цели спецоперации также входит отстаивание права людей на родной язык, традиции и культуру. Дмитрий Медведев отметил, что в последние минуты уходящего года российские солдаты продолжают героически защищать родину и мысли россиян сейчас с ними. Зампред Совбеза выразил низкий поклон героям современной и великой России за их мужество, самоотверженность и стойкость.

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выступил к россиянам с обращением. В выступлении Медведев заявил, что Россия обязательно положит конец действующему украинскому режиму. «Спецоперация на Украине помогает положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве. И эта цель будет достигнута», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в цели спецоперации также входит отстаивание права людей на родной язык, традиции и культуру. Дмитрий Медведев отметил, что в последние минуты уходящего года российские солдаты продолжают героически защищать родину и мысли россиян сейчас с ними. Зампред Совбеза выразил низкий поклон героям современной и великой России за их мужество, самоотверженность и стойкость.