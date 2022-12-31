Медведев заявил, что Россия положит конец нацистскому режиму в Киеве

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Россия положит конец киевскому режиму, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выступил к россиянам с обращением. В выступлении Медведев заявил, что Россия обязательно положит конец действующему украинскому режиму.

«Спецоперация на Украине помогает положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве. И эта цель будет достигнута», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в цели спецоперации также входит отстаивание права людей на родной язык, традиции и культуру.

Дмитрий Медведев отметил, что в последние минуты уходящего года российские солдаты продолжают героически защищать родину и мысли россиян сейчас с ними. Зампред Совбеза выразил низкий поклон героям современной и великой России за их мужество, самоотверженность и стойкость.

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Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выступил к россиянам с обращением. В выступлении Медведев заявил, что Россия обязательно положит конец действующему украинскому режиму. «Спецоперация на Украине помогает положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве. И эта цель будет достигнута», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в цели спецоперации также входит отстаивание права людей на родной язык, традиции и культуру. Дмитрий Медведев отметил, что в последние минуты уходящего года российские солдаты продолжают героически защищать родину и мысли россиян сейчас с ними. Зампред Совбеза выразил низкий поклон героям современной и великой России за их мужество, самоотверженность и стойкость.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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