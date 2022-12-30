30 декабря 2022

Свердловские министры исполнили мечты детей на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С Новым годом. Тюмень, новогодние украшения, новогодняя елка, елочная игрушка, с новым годом, новый год, новогодние огни
Свердловские министры поздравили детей и вручили им подарки на Новый год Фото:

Члены правительства Свердловской области поздравили детей из муниципалитетов региона и вручили им подарки в рамках новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин пригласил двоих детей —шестилетнюю Диану и семилетнего Артема в свой кабинет и за чашкой чая вручил девочке планшет, а мальчику трюковой самокат. Также, министр экономики и территориального развития Руслан Садыков подарил самокат Матвею, который занимается плаванием в спортивно-адаптивной школе Паралимпийского и Сурдлимпийского резерва.

Кроме этого, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова подарила смартфон 11-летнему Нурисламу и многоуровневую парковку трехлетнему Диме. Также министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин лично привез велосипед для пятилетнего Миши.

В рамках новогодней акции члены свердловского правительства продолжат радовать детей и после 1 января. Участниками проекта могут стать дети с ограниченными возможностями здоровья, люди с инвалидностью от 60 лет и дети-сироты.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Члены правительства Свердловской области поздравили детей из муниципалитетов региона и вручили им подарки в рамках новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин пригласил двоих детей —шестилетнюю Диану и семилетнего Артема в свой кабинет и за чашкой чая вручил девочке планшет, а мальчику трюковой самокат. Также, министр экономики и территориального развития Руслан Садыков подарил самокат Матвею, который занимается плаванием в спортивно-адаптивной школе Паралимпийского и Сурдлимпийского резерва. Кроме этого, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова подарила смартфон 11-летнему Нурисламу и многоуровневую парковку трехлетнему Диме. Также министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин лично привез велосипед для пятилетнего Миши. В рамках новогодней акции члены свердловского правительства продолжат радовать детей и после 1 января. Участниками проекта могут стать дети с ограниченными возможностями здоровья, люди с инвалидностью от 60 лет и дети-сироты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...