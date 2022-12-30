Свердловские министры исполнили мечты детей на Новый год

31 декабря 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Свердловские министры поздравили детей и вручили им подарки на Новый год Фото: Денис Моргунов © URA.RU Члены правительства Свердловской области поздравили детей из муниципалитетов региона и вручили им подарки в рамках новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин пригласил двоих детей —шестилетнюю Диану и семилетнего Артема в свой кабинет и за чашкой чая вручил девочке планшет, а мальчику трюковой самокат. Также, министр экономики и территориального развития Руслан Садыков подарил самокат Матвею, который занимается плаванием в спортивно-адаптивной школе Паралимпийского и Сурдлимпийского резерва. Кроме этого, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова подарила смартфон 11-летнему Нурисламу и многоуровневую парковку трехлетнему Диме. Также министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин лично привез велосипед для пятилетнего Миши. В рамках новогодней акции члены свердловского правительства продолжат радовать детей и после 1 января. Участниками проекта могут стать дети с ограниченными возможностями здоровья, люди с инвалидностью от 60 лет и дети-сироты.

Члены правительства Свердловской области поздравили детей из муниципалитетов региона и вручили им подарки в рамках новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин пригласил двоих детей —шестилетнюю Диану и семилетнего Артема в свой кабинет и за чашкой чая вручил девочке планшет, а мальчику трюковой самокат. Также, министр экономики и территориального развития Руслан Садыков подарил самокат Матвею, который занимается плаванием в спортивно-адаптивной школе Паралимпийского и Сурдлимпийского резерва. Кроме этого, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова подарила смартфон 11-летнему Нурисламу и многоуровневую парковку трехлетнему Диме. Также министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин лично привез велосипед для пятилетнего Миши. В рамках новогодней акции члены свердловского правительства продолжат радовать детей и после 1 января. Участниками проекта могут стать дети с ограниченными возможностями здоровья, люди с инвалидностью от 60 лет и дети-сироты.