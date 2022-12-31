Путин заявил, что Россию вынудили бороться за свое существование

Владимир Путин заявил, что Россия должна двигаться только вперед
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Недружественные страны вынудили Российскую Федерация вести борьбу за свое существование. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе обращения к военнослужащим.
«Просто Россию подогнали к этой черте. Или все сдавать, или бороться», — сказал Владимир Путин.
Президент, обращаясь к бойцам, заявил, что пока рядом такие люди, как они, сдаваться нельзя. Российский лидер также добавил, что Россия должна идти только вперед, сохраняя при этом спокойствие и аккуратность.
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