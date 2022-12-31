Путин заявил, что Россию вынудили бороться за свое существование

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Россия должна двигаться только вперед Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Недружественные страны вынудили Российскую Федерация вести борьбу за свое существование. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе обращения к военнослужащим.

«Просто Россию подогнали к этой черте. Или все сдавать, или бороться», — сказал Владимир Путин.

Президент, обращаясь к бойцам, заявил, что пока рядом такие люди, как они, сдаваться нельзя. Российский лидер также добавил, что Россия должна идти только вперед, сохраняя при этом спокойствие и аккуратность.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недружественные страны вынудили Российскую Федерация вести борьбу за свое существование. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе обращения к военнослужащим. «Просто Россию подогнали к этой черте. Или все сдавать, или бороться», — сказал Владимир Путин. Президент, обращаясь к бойцам, заявил, что пока рядом такие люди, как они, сдаваться нельзя. Российский лидер также добавил, что Россия должна идти только вперед, сохраняя при этом спокойствие и аккуратность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...