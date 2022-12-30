Беженка из Одессы обратилась к Зеленскому с новогодними пожеланиями

31 декабря 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Беженка из Одессы пожелала украинцам повести 2023 год без Владимира Зеленского Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Жительница Одессы, бежавшая от киевского режима на Урал, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с пожеланиями на Новый год. Женщина надеется, что 2023 год станет последним для Зеленского в качестве главы государства. Об этом URA.RU рассказала Оксана. «Президент Украины Владимир Зеленский сделал все, чтобы разрушить нашу страну, разделить людей. Его режим можно назвать кровавым, без сомнений. Грядет Новый 2023 год! Я хочу пожелать президенту Украины мудрости, чтобы осознать все то, что он сотворил со страной, с людьми, сколько судеб он разрушил. Я желаю ему мужества, чтобы признать свои ошибки. Я желаю ему смелости, чтобы покинуть свой пост и страну. Надеюсь, что Новый год жители Украины проведут без Зеленского», — поделилась Оксана. Женщина отметила, что первый раз в жизни встречает настоящий Новый год с морозами и снегом. «Там где я росла, иная погода. Меня предупреждали, что в Свердловской области холодно, все-таки Урал. Но я скажу, что рада встречать Новый год на уральской земле. Тут и морозы, и снег. Одним словом, все, как и полагается для зимы. Теперь в планах посетить ледовый городок в Екатеринбурге», — отметила беженка. Оксана, как и многие беженцы, покинула Украину. По распределению попала в Свердловскую область. На данный момент она готовит документы для получения российского гражданства. В будущем планирует переехать из области в Екатеринбург. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Одессы, бежавшая от киевского режима на Урал, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с пожеланиями на Новый год. Женщина надеется, что 2023 год станет последним для Зеленского в качестве главы государства. Об этом URA.RU рассказала Оксана. «Президент Украины Владимир Зеленский сделал все, чтобы разрушить нашу страну, разделить людей. Его режим можно назвать кровавым, без сомнений. Грядет Новый 2023 год! Я хочу пожелать президенту Украины мудрости, чтобы осознать все то, что он сотворил со страной, с людьми, сколько судеб он разрушил. Я желаю ему мужества, чтобы признать свои ошибки. Я желаю ему смелости, чтобы покинуть свой пост и страну. Надеюсь, что Новый год жители Украины проведут без Зеленского», — поделилась Оксана. Женщина отметила, что первый раз в жизни встречает настоящий Новый год с морозами и снегом. «Там где я росла, иная погода. Меня предупреждали, что в Свердловской области холодно, все-таки Урал. Но я скажу, что рада встречать Новый год на уральской земле. Тут и морозы, и снег. Одним словом, все, как и полагается для зимы. Теперь в планах посетить ледовый городок в Екатеринбурге», — отметила беженка. Оксана, как и многие беженцы, покинула Украину. По распределению попала в Свердловскую область. На данный момент она готовит документы для получения российского гражданства. В будущем планирует переехать из области в Екатеринбург.