30 декабря 2022

Екатеринбургский блогер показал кадры своего сгоревшего дома. Видео

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Дом блогера площадью 300 квадратных метров сгорел утром 31 декабря (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 31 декабря сгорел трехэтажным дом блогера HiMan площадью 300 квадратных метров. Об этом блогер рассказал на своем youtube-канале.

«С пяти утра мои подписчики начали писать, что у меня сгорел дом. Приехав к нему я обнаружил, что все насквозь промокло, первый этаж в грязи и в воде. На втором этажи все электронные приборы также промокли. Спустя дни вся вода полностью превратиться в лед, потому что электричества и отопления в доме нет — все сгорело», — рассказал блогер HiMan в видео на своем youtube-канале.

По словам блогера, причины пожара до сих пор неизвестны. Кроме этого, он отметил, что на восстановление дома уйдет около трех миллионов рублей.

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В Екатеринбурге утром 31 декабря сгорел трехэтажным дом блогера HiMan площадью 300 квадратных метров. Об этом блогер рассказал на своем youtube-канале. «С пяти утра мои подписчики начали писать, что у меня сгорел дом. Приехав к нему я обнаружил, что все насквозь промокло, первый этаж в грязи и в воде. На втором этажи все электронные приборы также промокли. Спустя дни вся вода полностью превратиться в лед, потому что электричества и отопления в доме нет — все сгорело», — рассказал блогер HiMan в видео на своем youtube-канале. По словам блогера, причины пожара до сих пор неизвестны. Кроме этого, он отметил, что на восстановление дома уйдет около трех миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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