Екатеринбургский блогер показал кадры своего сгоревшего дома. Видео

31 декабря 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Дом блогера площадью 300 квадратных метров сгорел утром 31 декабря (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Екатеринбурге утром 31 декабря сгорел трехэтажным дом блогера HiMan площадью 300 квадратных метров. Об этом блогер рассказал на своем youtube-канале. «С пяти утра мои подписчики начали писать, что у меня сгорел дом. Приехав к нему я обнаружил, что все насквозь промокло, первый этаж в грязи и в воде. На втором этажи все электронные приборы также промокли. Спустя дни вся вода полностью превратиться в лед, потому что электричества и отопления в доме нет — все сгорело», — рассказал блогер HiMan в видео на своем youtube-канале . По словам блогера, причины пожара до сих пор неизвестны. Кроме этого, он отметил, что на восстановление дома уйдет около трех миллионов рублей.

В Екатеринбурге утром 31 декабря сгорел трехэтажным дом блогера HiMan площадью 300 квадратных метров. Об этом блогер рассказал на своем youtube-канале. «С пяти утра мои подписчики начали писать, что у меня сгорел дом. Приехав к нему я обнаружил, что все насквозь промокло, первый этаж в грязи и в воде. На втором этажи все электронные приборы также промокли. Спустя дни вся вода полностью превратиться в лед, потому что электричества и отопления в доме нет — все сгорело», — рассказал блогер HiMan в видео на своем youtube-канале. По словам блогера, причины пожара до сих пор неизвестны. Кроме этого, он отметил, что на восстановление дома уйдет около трех миллионов рублей.