31 декабря 2022

На Ростовской АЭС произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на предприятие
На Ростовской АЭС произошел пожар, есть жертвы Фото:

В субботу на Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока. Есть один погибший, а также один пострадавший.

«31 декабря 2022 года в 18:30 на Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока № 3. В 18:42 оно было ликвидировано. На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший», — сообщается на сайте «Росэнергоатома». Согласно заявлению, пострадавший сотрудник был госпитализирован, сейчас ему оказывается медицинская помощь. Также отмечено, что радиационный фон на атомной станции и в районе расположение находится в норме.

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В субботу на Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока. Есть один погибший, а также один пострадавший. «31 декабря 2022 года в 18:30 на Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока № 3. В 18:42 оно было ликвидировано. На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший», — сообщается на сайте «Росэнергоатома». Согласно заявлению, пострадавший сотрудник был госпитализирован, сейчас ему оказывается медицинская помощь. Также отмечено, что радиационный фон на атомной станции и в районе расположение находится в норме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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