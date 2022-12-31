ВСУ в новогоднюю ночь обстреливают Донецк и Макеевку 01 января 2023 в 03:01 Размер текста - 17 + ВСУ применили 15 снарядов и 8 ракет РСЗО против Донецка и Макеевки Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь обстреливают Макеевку и Донецк. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно информации, представленной в telegram-канале СЦКК, были зафиксированы обстрелы Петровского района Донецка в 23.57, в 00.10, в 00.18 и в 00.21 часов. При этих обстрелах ВСУ применили 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 8 ракет РСЗО. Также с 23.15 по 00.15 часов произошло несколько обстрелов в направлении Макеевки. ВСУ применяют артиллерию калибра 155 миллиметров, которую им поставляют страны НАТО. Сейчас ВСУ применяют дальнобойное оружие для обстрела городов и поселков ДНР. Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. В качестве ее цели президент России Владимир Путин обозначил защиту мирных граждан Донбасса. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь обстреливают Макеевку и Донецк. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно информации, представленной в telegram-канале СЦКК, были зафиксированы обстрелы Петровского района Донецка в 23.57, в 00.10, в 00.18 и в 00.21 часов. При этих обстрелах ВСУ применили 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 8 ракет РСЗО. Также с 23.15 по 00.15 часов произошло несколько обстрелов в направлении Макеевки. ВСУ применяют артиллерию калибра 155 миллиметров, которую им поставляют страны НАТО. Сейчас ВСУ применяют дальнобойное оружие для обстрела городов и поселков ДНР. Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. В качестве ее цели президент России Владимир Путин обозначил защиту мирных граждан Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям