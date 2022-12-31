31 декабря 2022

ВСУ в новогоднюю ночь обстреливают Донецк и Макеевку

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия обстрела 10 корпуса на территории больницы Калинина. Донецк, донецк, обстрел
ВСУ применили 15 снарядов и 8 ракет РСЗО против Донецка и Макеевки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь обстреливают Макеевку и Донецк. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно информации, представленной в telegram-канале СЦКК, были зафиксированы обстрелы Петровского района Донецка в 23.57, в 00.10, в 00.18 и в 00.21 часов. При этих обстрелах ВСУ применили 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 8 ракет РСЗО. Также с 23.15 по 00.15 часов произошло несколько обстрелов в направлении Макеевки.

ВСУ применяют артиллерию калибра 155 миллиметров, которую им поставляют страны НАТО. Сейчас ВСУ применяют дальнобойное оружие для обстрела городов и поселков ДНР.

Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. В качестве ее цели президент России Владимир Путин обозначил защиту мирных граждан Донбасса.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь обстреливают Макеевку и Донецк. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно информации, представленной в telegram-канале СЦКК, были зафиксированы обстрелы Петровского района Донецка в 23.57, в 00.10, в 00.18 и в 00.21 часов. При этих обстрелах ВСУ применили 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 8 ракет РСЗО. Также с 23.15 по 00.15 часов произошло несколько обстрелов в направлении Макеевки. ВСУ применяют артиллерию калибра 155 миллиметров, которую им поставляют страны НАТО. Сейчас ВСУ применяют дальнобойное оружие для обстрела городов и поселков ДНР. Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. В качестве ее цели президент России Владимир Путин обозначил защиту мирных граждан Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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