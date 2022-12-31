Над Тюменью в новогоднюю ночь засверкали фейерверки. Фото, видео

01 января 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

Новый 2023 год тюменцы встретили праздничным салютом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени отпраздновали наступление Нового года запуском фейерверков. Местные жители поделились фотографиями и видео новогоднего салюта в соцсети «ВКонтакте». «Спасибо всем соседям за фейерверки! Как хорошо, что у вас есть лишние деньги для моего восторга», — написал анонимный пользователь в сообществе«Типичная Тюмень». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени начали торговать опасными китайскими фейерверками. Об этом сообщили жители Тюмени. По их словам, у продавцов, которые продают пиротехнику, нет никаких документов на продукцию. В том числе, сертификатов о безопасности.

В Тюмени отпраздновали наступление Нового года запуском фейерверков. Местные жители поделились фотографиями и видео новогоднего салюта в соцсети «ВКонтакте». «Спасибо всем соседям за фейерверки! Как хорошо, что у вас есть лишние деньги для моего восторга», — написал анонимный пользователь в сообществе«Типичная Тюмень». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени начали торговать опасными китайскими фейерверками. Об этом сообщили жители Тюмени. По их словам, у продавцов, которые продают пиротехнику, нет никаких документов на продукцию. В том числе, сертификатов о безопасности.