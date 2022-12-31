Новый 2023 год тюменцы встретили праздничным салютом
В Тюмени отпраздновали наступление Нового года запуском фейерверков. Местные жители поделились фотографиями и видео новогоднего салюта в соцсети «ВКонтакте».
«Спасибо всем соседям за фейерверки! Как хорошо, что у вас есть лишние деньги для моего восторга», — написал анонимный пользователь в сообществе«Типичная Тюмень».
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени начали торговать опасными китайскими фейерверками. Об этом сообщили жители Тюмени. По их словам, у продавцов, которые продают пиротехнику, нет никаких документов на продукцию. В том числе, сертификатов о безопасности.
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