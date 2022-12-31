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Над Тюменью в новогоднюю ночь засверкали фейерверки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Тюмень , салют, салют 9 мая
Новый 2023 год тюменцы встретили праздничным салютом Фото:

В Тюмени отпраздновали наступление Нового года запуском фейерверков. Местные жители поделились фотографиями и видео новогоднего салюта в соцсети «ВКонтакте».

«Спасибо всем соседям за фейерверки! Как хорошо, что у вас есть лишние деньги для моего восторга», — написал анонимный пользователь в сообществе«Типичная Тюмень».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени начали торговать опасными китайскими фейерверками. Об этом сообщили жители Тюмени. По их словам, у продавцов, которые продают пиротехнику, нет никаких документов на продукцию. В том числе, сертификатов о безопасности.

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В Тюмени отпраздновали наступление Нового года запуском фейерверков. Местные жители поделились фотографиями и видео новогоднего салюта в соцсети «ВКонтакте». «Спасибо всем соседям за фейерверки! Как хорошо, что у вас есть лишние деньги для моего восторга», — написал анонимный пользователь в сообществе«Типичная Тюмень». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени начали торговать опасными китайскими фейерверками. Об этом сообщили жители Тюмени. По их словам, у продавцов, которые продают пиротехнику, нет никаких документов на продукцию. В том числе, сертификатов о безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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