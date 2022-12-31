Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по сложившейся традиции посетил 1 января ледовый городок. Глава региона отметил в соцсетях, что морозы не стали помехой зимним гуляниям горожан.
«Первый день нового года по традиции вместе с семьей проводим в челябинском ледовом городке. Сегодня морозно, но для активного отдыха это не помеха. Детям очень нравится!» — сообщил Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор поздравил всех с наступившим Новым годом. Кроме того, он пожелал гражданам хорошо провести праздники.
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по сложившейся традиции посетил 1 января ледовый городок. Глава региона отметил в соцсетях, что морозы не стали помехой зимним гуляниям горожан. «Первый день нового года по традиции вместе с семьей проводим в челябинском ледовом городке. Сегодня морозно, но для активного отдыха это не помеха. Детям очень нравится!» — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Губернатор поздравил всех с наступившим Новым годом. Кроме того, он пожелал гражданам хорошо провести праздники. Ранее глава региона поздравил челябинцев с наступающим Новым годом. Свое видеообращение он сделал в канун праздника. Кроме того, он похвалил благоустройство областного центра.