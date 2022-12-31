Текслер продолжил новогоднюю традицию в ледовом городке. Фото

01 января 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Текслер провел 1 января с семьей в ледовом городке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по сложившейся традиции посетил 1 января ледовый городок. Глава региона отметил в соцсетях, что морозы не стали помехой зимним гуляниям горожан. «Первый день нового года по традиции вместе с семьей проводим в челябинском ледовом городке. Сегодня морозно, но для активного отдыха это не помеха. Детям очень нравится!» — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Губернатор поздравил всех с наступившим Новым годом. Кроме того, он пожелал гражданам хорошо провести праздники. Ранее глава региона поздравил челябинцев с наступающим Новым годом. Свое видеообращение он сделал в канун праздника. Кроме того, он похвалил благоустройство областного центра. Текслер посетил 1 января ледовый городок telegram-канал Алексея Текслера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по сложившейся традиции посетил 1 января ледовый городок. Глава региона отметил в соцсетях, что морозы не стали помехой зимним гуляниям горожан. «Первый день нового года по традиции вместе с семьей проводим в челябинском ледовом городке. Сегодня морозно, но для активного отдыха это не помеха. Детям очень нравится!» — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Губернатор поздравил всех с наступившим Новым годом. Кроме того, он пожелал гражданам хорошо провести праздники. Ранее глава региона поздравил челябинцев с наступающим Новым годом. Свое видеообращение он сделал в канун праздника. Кроме того, он похвалил благоустройство областного центра.