31 декабря 2022
30 декабря 2022

Текслер продолжил новогоднюю традицию в ледовом городке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, текслер алексей
Текслер провел 1 января с семьей в ледовом городке Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по сложившейся традиции посетил 1 января ледовый городок. Глава региона отметил в соцсетях, что морозы не стали помехой зимним гуляниям горожан.

«Первый день нового года по традиции вместе с семьей проводим в челябинском ледовом городке. Сегодня морозно, но для активного отдыха это не помеха. Детям очень нравится!» — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор поздравил всех с наступившим Новым годом. Кроме того, он пожелал гражданам хорошо провести праздники.

Ранее глава региона поздравил челябинцев с наступающим Новым годом. Свое видеообращение он сделал в канун праздника. Кроме того, он похвалил благоустройство областного центра.

Текслер посетил 1 января ледовый городок

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по сложившейся традиции посетил 1 января ледовый городок. Глава региона отметил в соцсетях, что морозы не стали помехой зимним гуляниям горожан. «Первый день нового года по традиции вместе с семьей проводим в челябинском ледовом городке. Сегодня морозно, но для активного отдыха это не помеха. Детям очень нравится!» — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Губернатор поздравил всех с наступившим Новым годом. Кроме того, он пожелал гражданам хорошо провести праздники. Ранее глава региона поздравил челябинцев с наступающим Новым годом. Свое видеообращение он сделал в канун праздника. Кроме того, он похвалил благоустройство областного центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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