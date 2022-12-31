В Екатеринбурге двое 25-летних мужчин пришли в гости к девушкам, с которыми познакомились в соцсетях, чтобы отпраздновать наступающий Новый год. Но в ходе вечеринки в квартире появились двое других незнакомцев, которые ограбили гостей. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
«Двое мужчин пришли на вечеринку к подругам, с которыми познакомились в соцсетях. В разгар вечера один из гостей заметил в квартире двух незнакомцев, которые что-то искали в их вещах. Начался конфликт, в ходе которого злоумышленники похитили у них телефоны и сбежали», — говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что подозреваемые мужчины задержаны. Ими оказались екатеринбуржцы 18 и 33 лет. Силовики нашли и изъяли у них похищенные гаджеты. Задержанные вину признали.
Полицейские отмечают, что преступники убедили знакомых подруг пригласить случайных мужчин из интернета в гости на указанный адрес. «Подозреваемые рассчитывали, что гости утратят бдительность и их можно будет незаметно ограбить», — пояснили в ведомстве. Против мужчин возбуждено и расследуется уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Правоохранители проверяют задержанных на причастность к подобным преступлениям. Если вы стали жертвой, то сообщите по телефону +7 (343) 356-42-03 или 102 (02).
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Фото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге двое 25-летних мужчин пришли в гости к девушкам, с которыми познакомились в соцсетях, чтобы отпраздновать наступающий Новый год. Но в ходе вечеринки в квартире появились двое других незнакомцев, которые ограбили гостей. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Двое мужчин пришли на вечеринку к подругам, с которыми познакомились в соцсетях. В разгар вечера один из гостей заметил в квартире двух незнакомцев, которые что-то искали в их вещах. Начался конфликт, в ходе которого злоумышленники похитили у них телефоны и сбежали», — говорится в сообщении. В полиции сообщили, что подозреваемые мужчины задержаны. Ими оказались екатеринбуржцы 18 и 33 лет. Силовики нашли и изъяли у них похищенные гаджеты. Задержанные вину признали. Полицейские отмечают, что преступники убедили знакомых подруг пригласить случайных мужчин из интернета в гости на указанный адрес. «Подозреваемые рассчитывали, что гости утратят бдительность и их можно будет незаметно ограбить», — пояснили в ведомстве. Против мужчин возбуждено и расследуется уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы. Правоохранители проверяют задержанных на причастность к подобным преступлениям. Если вы стали жертвой, то сообщите по телефону +7 (343) 356-42-03 или 102 (02).