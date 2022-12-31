Наступивший январь в Пермском крае будет самым холодным с 2017 года

Морозы готовятся к рекордам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае январь будет морозным, обещают синоптики. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, температура в первый месяц года будет ниже климатической нормы, чего не бывало с 2017 года. Уже скоро столбики термометров опустятся до -38.

«Средняя температура воздуха в Перми может составить -14…-15 градусов. Последний раз такой январь наблюдался в 2017 году, в последующие пять лет месяц был теплее. Количество осадков ожидается около и немного ниже нормы», — говорится на сайте центра.

Специалисты отмечают, что сильные морозы придут уже в первой декаде января — к 4 января на севере края ожидается до -28 градусов, на остальной территории от -10 до -20. В ночь на 6 января вероятно достижение в Перми отметки в -30 градусов, а на севере Прикамья — в -38.