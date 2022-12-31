31 декабря 2022
30 декабря 2022

Наступивший январь в Пермском крае будет самым холодным с 2017 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз в городе Пермь, иней, комсомольский проспект, компроспект, зима в городе
Морозы готовятся к рекордам Фото:

В Пермском крае январь будет морозным, обещают синоптики. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, температура в первый месяц года будет ниже климатической нормы, чего не бывало с 2017 года. Уже скоро столбики термометров опустятся до -38.

«Средняя температура воздуха в Перми может составить -14…-15 градусов. Последний раз такой январь наблюдался в 2017 году, в последующие пять лет месяц был теплее. Количество осадков ожидается около и немного ниже нормы», — говорится на сайте центра.

Специалисты отмечают, что сильные морозы придут уже в первой декаде января — к 4 января на севере края ожидается до -28 градусов, на остальной территории от -10 до -20. В ночь на 6 января вероятно достижение в Перми отметки в -30 градусов, а на севере Прикамья — в -38.

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В Пермском крае январь будет морозным, обещают синоптики. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, температура в первый месяц года будет ниже климатической нормы, чего не бывало с 2017 года. Уже скоро столбики термометров опустятся до -38. «Средняя температура воздуха в Перми может составить -14…-15 градусов. Последний раз такой январь наблюдался в 2017 году, в последующие пять лет месяц был теплее. Количество осадков ожидается около и немного ниже нормы», — говорится на сайте центра. Специалисты отмечают, что сильные морозы придут уже в первой декаде января — к 4 января на севере края ожидается до -28 градусов, на остальной территории от -10 до -20. В ночь на 6 января вероятно достижение в Перми отметки в -30 градусов, а на севере Прикамья — в -38.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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