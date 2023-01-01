Трудовые права работника: что положено россиянам кроме зарплаты и отпуска

02 января 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

Работник имеет право не платить штрафы, сообщает ТК РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудник имеет право отказаться от работы во время отпуска и не должен платить штрафы работодателю. Еще больше неочевидных прав работающих россиян вы найдете в сбойке от URA.RU. Нельзя требовать от работника уволиться по собственному желанию Работник имеет право отказаться от просьбы руководства уволиться по собственному желанию. Всего есть три варианта увольнения: соглашение двух сторон, сокращение в организации и увольнение на основании статьи 81 Трудового кодекса РФ. Если работнику грозит увольнением «по статье», то для этого должны быть веские причины. Например, работник не вышел на смену без уважительной причины или отсутствовал на рабочем месте более четырех часов подряд. В случае сокращения штата или закрытия филиала, сотрудникам должны выплатить компенсацию. Сотрудник имеет право отказаться от работы во время отпуска Согласно 125 статье ТК РФ, выход работника на смену во время его отпуска возможен только при согласии двух сторон. Это означает, что работник может отказаться от работы в отпускные дни. Также сотрудник может оформить документ, в котором будет прописаны желаемые даты выхода в отпуск. Число отпускных дней в таком случае зависит от количества времени, которое сотрудник потратил на работу во время отпуска. Работник не должен платить штрафы Работодатель не имеет права назначать штрафы работнику. Из 192 статьи ТК РФ следует, что есть всего три меры наказания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. Обратите внимание на то, что штраф — это вычет из зарплаты. Однако денежное наказание есть: руководитель может лишить работника премии. Работа в выходные оплачивается вдвойне Фото: Денис Моргунов © URA.RU Если работник выходит на смену во время праздничных или выходных дней, то такая работа оплачивается по двойному тарифу. Также работник может запросить назначить ему выходной день посреди недели. Согласно 153 статье ТК РФ, оплата за работу по выходным считается по часам. Такие права действуют для сотрудников, работающих 5 дней в неделю. Работник имеет право на дополнительный отпуск Сотрудник компании может взять неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам. Например, в случае смерти близкого родственника или рождения ребенка, работник может взять отпуск до 5 дней. Законом установлено количество дней неоплачиваемого отпуска для части россиян. Участникам Великой Отечественной Войны — до 35 дней, работающим пенсионерам — до 14 дней, близким родственникам военнослужащих — до 14 дней. Работающие инвалиды могут взять отпуск без оплаты до 6 дней в году. Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудник имеет право отказаться от работы во время отпуска и не должен платить штрафы работодателю. Еще больше неочевидных прав работающих россиян вы найдете в сбойке от URA.RU. Нельзя требовать от работника уволиться по собственному желанию Работник имеет право отказаться от просьбы руководства уволиться по собственному желанию. Всего есть три варианта увольнения: соглашение двух сторон, сокращение в организации и увольнение на основании статьи 81 Трудового кодекса РФ. Если работнику грозит увольнением «по статье», то для этого должны быть веские причины. Например, работник не вышел на смену без уважительной причины или отсутствовал на рабочем месте более четырех часов подряд. В случае сокращения штата или закрытия филиала, сотрудникам должны выплатить компенсацию. Сотрудник имеет право отказаться от работы во время отпуска Согласно 125 статье ТК РФ, выход работника на смену во время его отпуска возможен только при согласии двух сторон. Это означает, что работник может отказаться от работы в отпускные дни. Также сотрудник может оформить документ, в котором будет прописаны желаемые даты выхода в отпуск. Число отпускных дней в таком случае зависит от количества времени, которое сотрудник потратил на работу во время отпуска. Работник не должен платить штрафы Работа в выходные оплачивается вдвойне Если работник выходит на смену во время праздничных или выходных дней, то такая работа оплачивается по двойному тарифу. Также работник может запросить назначить ему выходной день посреди недели. Согласно 153 статье ТК РФ, оплата за работу по выходным считается по часам. Такие права действуют для сотрудников, работающих 5 дней в неделю. Работник имеет право на дополнительный отпуск Сотрудник компании может взять неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам. Например, в случае смерти близкого родственника или рождения ребенка, работник может взять отпуск до 5 дней. Законом установлено количество дней неоплачиваемого отпуска для части россиян. Участникам Великой Отечественной Войны — до 35 дней, работающим пенсионерам — до 14 дней, близким родственникам военнослужащих — до 14 дней. Работающие инвалиды могут взять отпуск без оплаты до 6 дней в году.