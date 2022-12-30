Генсек НАТО придумал, как завершить конфликт на Украине

Столтенберг: поставки оружия Украине помогут быстрее завершить конфликт

Йенс Столтенберг уверен, что накачивание Украины оружием ускорит завершение конфликта Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Поставки западного вооружения Украине приблизят завершение конфликта с Россией. Такого мнения придерживается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — уточнил Столтенберг в интервью агентству DPA. По его мнению, поставки западного оружия Киеву должны показать России, что она не сможет достигнуть своих целей в ходе спецоперации.

Ранее в НАТО испугались, что конфликт между Киевом и Москвой может затянуться надолго. Столтенберг подчеркнул, что не стоит недооценивать Россию.

Страны НАТО усилили военную и финансовую помощь Украине после начала спецоперации РФ. Стороны конфликта предпринимали попытки закончить все путем переговоров, но страны не смогли договориться. Россия заявляла об открытости к переговорам, в отличие от Украины. Также в Пентагоне говорили, что Киев потерпит поражение, несмотря на помощь Запада.