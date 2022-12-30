Генсек НАТО придумал, как завершить конфликт на Украине

Столтенберг: поставки оружия Украине помогут быстрее завершить конфликт
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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг уверен, что накачивание Украины оружием ускорит завершение конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки западного вооружения Украине приблизят завершение конфликта с Россией. Такого мнения придерживается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — уточнил Столтенберг в интервью агентству DPA. По его мнению, поставки западного оружия Киеву должны показать России, что она не сможет достигнуть своих целей в ходе спецоперации.

Ранее в НАТО испугались, что конфликт между Киевом и Москвой может затянуться надолго. Столтенберг подчеркнул, что не стоит недооценивать Россию.

Страны НАТО усилили военную и финансовую помощь Украине после начала спецоперации РФ. Стороны конфликта предпринимали попытки закончить все путем переговоров, но страны не смогли договориться. Россия заявляла об открытости к переговорам, в отличие от Украины. Также в Пентагоне говорили, что Киев потерпит поражение, несмотря на помощь Запада.

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Поставки западного вооружения Украине приблизят завершение конфликта с Россией. Такого мнения придерживается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — уточнил Столтенберг в интервью агентству DPA. По его мнению, поставки западного оружия Киеву должны показать России, что она не сможет достигнуть своих целей в ходе спецоперации. Ранее в НАТО испугались, что конфликт между Киевом и Москвой может затянуться надолго. Столтенберг подчеркнул, что не стоит недооценивать Россию. Страны НАТО усилили военную и финансовую помощь Украине после начала спецоперации РФ. Стороны конфликта предпринимали попытки закончить все путем переговоров, но страны не смогли договориться. Россия заявляла об открытости к переговорам, в отличие от Украины. Также в Пентагоне говорили, что Киев потерпит поражение, несмотря на помощь Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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