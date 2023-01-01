В Киеве раскритиковали Зеленского после его заявления о будущем Украины

01 января 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

Соскин назвал Зеленского клоуном, который управляет страной-лузером Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский наивно верит в обещания Запада помочь стране в конфликте, что говорит о нем как о неопытном лидере. Об этом заявил экономист экс-советник главы государства Олег Соскин. «Поскольку Украина — это страна-лузер, страна депрессивная, находящаяся в энтропийной воронке, до 2023-24 года вообще нечего говорить о каком-то улучшении. Этот мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла. Ну это просто дите, что вы с ребенка возьмете? Он разве что-то понимает?» — заявил Соскин в своем блоге на YouTube. Кроме того, экономист напомнил, что альтернативой Зеленскому не может выступить и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который до своей карьеры в политике «руководил ларьками». Ранее Зеленский в своем новогоднем обращении заявил, что Украина в 2023 году должна получить города Мелитополь, Кременную, Сватово, и ряд других, а также Крым. Fox News, однако, заметили, что Запад отвернется от Киева, если Зеленский будет проявлять в будущем слабость.

Президент Украины Владимир Зеленский наивно верит в обещания Запада помочь стране в конфликте, что говорит о нем как о неопытном лидере. Об этом заявил экономист экс-советник главы государства Олег Соскин. «Поскольку Украина — это страна-лузер, страна депрессивная, находящаяся в энтропийной воронке, до 2023-24 года вообще нечего говорить о каком-то улучшении. Этот мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла. Ну это просто дите, что вы с ребенка возьмете? Он разве что-то понимает?» — заявил Соскин в своем блоге на YouTube. Кроме того, экономист напомнил, что альтернативой Зеленскому не может выступить и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который до своей карьеры в политике «руководил ларьками». Ранее Зеленский в своем новогоднем обращении заявил, что Украина в 2023 году должна получить города Мелитополь, Кременную, Сватово, и ряд других, а также Крым. Fox News, однако, заметили, что Запад отвернется от Киева, если Зеленский будет проявлять в будущем слабость.