Fox News: Запад бросит Украину, как только Зеленский даст слабину

01 января 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Запад может перестать спонсировать Киев оружием, если Украина не будет «давить педаль газа», заявил Майкл Аллен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад может перестать спонсировать Украину, если президент страны Владимир Зеленский прекратит свои устремления продвигаться вперед на поле боя. Об этом заявил бывший специальный помощник по национальной безопасности президента Джорджа У. Буш Майкл Аллен. «На данный момент никто не хочет идти на компромиссы. Зеленский понимает, что нужно продолжать давить педаль газа — иначе Запад может устать и перестанет финансировать Украину», — заявил Аллен во время эфира на телеканале Fox News . Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. В начале декабря Комитеты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 год. В нем есть пункт о военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. В конце декабря США заявили о готовности отправить ЗРК Patriot на Украину.

Запад может перестать спонсировать Украину, если президент страны Владимир Зеленский прекратит свои устремления продвигаться вперед на поле боя. Об этом заявил бывший специальный помощник по национальной безопасности президента Джорджа У. Буш Майкл Аллен. «На данный момент никто не хочет идти на компромиссы. Зеленский понимает, что нужно продолжать давить педаль газа — иначе Запад может устать и перестанет финансировать Украину», — заявил Аллен во время эфира на телеканале Fox News. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. В начале декабря Комитеты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 год. В нем есть пункт о военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. В конце декабря США заявили о готовности отправить ЗРК Patriot на Украину.