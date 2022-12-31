Зеленский в новогоднем обращении назвал главную цель ВСУ

Зеленский: Украина должна вернуть Сватово, Мелитополь, Крым и другие территории

01 января 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

Украина в ходе конфликта с РФ должна вернуться к состоянию 1991 года, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в 2023 году должна вернуть города Кременную, Сватово, Мелитополь и ряд других, а также Крым. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Киеву „нужно вернуть“ Кременную, Сватово, Мелитополь <…> все потерянные территории», — подчеркнул он в ходе своего новогоднего обращения. Оно размещено в telegran-канале украинского президента. Также он включил в список территории Донбасса и Крым. По его мнению, Украина должна вернуть все территории, чтобы страна вернулась в границы 1991 года. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россию вынудили бороться за свое существование. В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины вновь начали обстреливать Донецк и Макеевку. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам главы российского государства, цель заключается в защите мирного населения Донбасса. В ходе СВО к России присоединились республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Крым вошел в состав России в 2014 году. Зеленский, в свою очередь, говорил, что отвод войск РФ к границам 1991 года является условием Киева для завершения конфликта.

Украина в 2023 году должна вернуть города Кременную, Сватово, Мелитополь и ряд других, а также Крым. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Киеву „нужно вернуть“ Кременную, Сватово, Мелитополь <…> все потерянные территории», — подчеркнул он в ходе своего новогоднего обращения. Оно размещено в telegran-канале украинского президента. Также он включил в список территории Донбасса и Крым. По его мнению, Украина должна вернуть все территории, чтобы страна вернулась в границы 1991 года. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россию вынудили бороться за свое существование. В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины вновь начали обстреливать Донецк и Макеевку. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам главы российского государства, цель заключается в защите мирного населения Донбасса. В ходе СВО к России присоединились республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Крым вошел в состав России в 2014 году. Зеленский, в свою очередь, говорил, что отвод войск РФ к границам 1991 года является условием Киева для завершения конфликта.