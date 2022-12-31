Зеленский в новогоднем обращении назвал главную цель ВСУ

Украина в 2023 году должна вернуть города Кременную, Сватово, Мелитополь и ряд других, а также Крым. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Киеву „нужно вернуть“ Кременную, Сватово, Мелитополь <…> все потерянные территории», — подчеркнул он в ходе своего новогоднего обращения. Оно размещено в telegran-канале украинского президента. Также он включил в список территории Донбасса и Крым. По его мнению, Украина должна вернуть все территории, чтобы страна вернулась в границы 1991 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россию вынудили бороться за свое существование. В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины вновь начали обстреливать Донецк и Макеевку.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам главы российского государства, цель заключается в защите мирного населения Донбасса. В ходе СВО к России присоединились республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Крым вошел в состав России в 2014 году. Зеленский, в свою очередь, говорил, что отвод войск РФ к границам 1991 года является условием Киева для завершения конфликта.
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Украина в 2023 году должна вернуть города Кременную, Сватово, Мелитополь и ряд других, а также Крым. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Киеву „нужно вернуть“ Кременную, Сватово, Мелитополь <…> все потерянные территории», — подчеркнул он в ходе своего новогоднего обращения. Оно размещено в telegran-канале украинского президента. Также он включил в список территории Донбасса и Крым. По его мнению, Украина должна вернуть все территории, чтобы страна вернулась в границы 1991 года. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россию вынудили бороться за свое существование. В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины вновь начали обстреливать Донецк и Макеевку. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам главы российского государства, цель заключается в защите мирного населения Донбасса. В ходе СВО к России присоединились республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Крым вошел в состав России в 2014 году. Зеленский, в свою очередь, говорил, что отвод войск РФ к границам 1991 года является условием Киева для завершения конфликта.