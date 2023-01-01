С 2023 года оплата части долга за ЖКУ изменится

Профессор Финогенова: с 2023 нужды дома будут оплачиваться по потреблению, а не по нормативу

02 января 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Профессор Финогенова: за нужды дома с 2023 нужно платить по потреблению Фото: Денис Моргунов © URA.RU С начала 2023 года в России общедомовые нужды многоквартирных домов начнут оплачиваться собственниками по фактическим показаниям домового прибора учета, а не, как прежде, по нормативу. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. «Этот вид издержек (общедомовые нужды многоквартирных домов — прим. URA.RU) больше не должны нести управляющие компании, <…>, а следить за перерасходом предлагается самим жильцам», — заявила Финогенова в интервью «Прайм». Она подчеркнула, что техническое осуществление процесса остается под вопросом и основные аспекты его будут раскрыты в дополнительных нормативных актах. Ранее юрист Елена Кудерко рассказала о неочевидных способах экономии на ЖКУ. В качестве одного из основных способов экономии эксперт назвала субсидии на оплату услуг ЖКХ.

С начала 2023 года в России общедомовые нужды многоквартирных домов начнут оплачиваться собственниками по фактическим показаниям домового прибора учета, а не, как прежде, по нормативу. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. «Этот вид издержек (общедомовые нужды многоквартирных домов — прим. URA.RU) больше не должны нести управляющие компании, <…>, а следить за перерасходом предлагается самим жильцам», — заявила Финогенова в интервью «Прайм». Она подчеркнула, что техническое осуществление процесса остается под вопросом и основные аспекты его будут раскрыты в дополнительных нормативных актах. Ранее юрист Елена Кудерко рассказала о неочевидных способах экономии на ЖКУ. В качестве одного из основных способов экономии эксперт назвала субсидии на оплату услуг ЖКХ.