С 2023 года оплата части долга за ЖКУ изменится

С начала 2023 года в России общедомовые нужды многоквартирных домов начнут оплачиваться собственниками по фактическим показаниям домового прибора учета, а не, как прежде, по нормативу. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
«Этот вид издержек (общедомовые нужды многоквартирных домов — прим. URA.RU) больше не должны нести управляющие компании, <…>, а следить за перерасходом предлагается самим жильцам», — заявила Финогенова в интервью «Прайм». Она подчеркнула, что техническое осуществление процесса остается под вопросом и основные аспекты его будут раскрыты в дополнительных нормативных актах.
Ранее юрист Елена Кудерко рассказала о неочевидных способах экономии на ЖКУ. В качестве одного из основных способов экономии эксперт назвала субсидии на оплату услуг ЖКХ.
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С начала 2023 года в России общедомовые нужды многоквартирных домов начнут оплачиваться собственниками по фактическим показаниям домового прибора учета, а не, как прежде, по нормативу. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. «Этот вид издержек (общедомовые нужды многоквартирных домов — прим. URA.RU) больше не должны нести управляющие компании, <…>, а следить за перерасходом предлагается самим жильцам», — заявила Финогенова в интервью «Прайм». Она подчеркнула, что техническое осуществление процесса остается под вопросом и основные аспекты его будут раскрыты в дополнительных нормативных актах. Ранее юрист Елена Кудерко рассказала о неочевидных способах экономии на ЖКУ. В качестве одного из основных способов экономии эксперт назвала субсидии на оплату услуг ЖКХ.