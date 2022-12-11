11 декабря 2022

Юрист раскрыла неочевидные способы экономии на услугах ЖКУ

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Если расход воды большой, можно сэкономить, если платить не по счетчикам, а по нормативу потребления Фото:

Российская семья тратит на оплату коммунальных услуг в среднем около 5,5 тысячи рублей в месяц или около 10 процентов своих доходов. Лайфхаками, как уменьшить эти расходы, поделилась юрист Елена Кудерко.

«Во-первых, можно воспользоваться субсидией на оплату услуг ЖКХ. Убедиться в том, что вы обладаете правом на субсидию, можно на сайте регионального министерства социальной защиты или в муниципальном управлении соцзащиты. Во-вторых, необходимо проверить приборы учета воды и срок их поверки. После истечения срока расчет будет производиться по нормативу, который выше, чем по показаниям. В случае же, когда расход воды выше установленной нормы, выгоднее обходиться без счетчиков», — рассказала Кудерко агенству «Прайм».

Также, по мнению Кудерко, если в квартире холодно, а из крана бежит недостаточно горячая вода нужно требовать от управляющей компании перерасчет. Компания должна составить акт с замером температуры помещения или воды и, если показатели ниже нормативных, оплата за горячую воду будет проведена по тарифу холодной воды, а плата за тепло существенно снижена.

Кроме того, нужно провести ревизию: все ли зарегистрированные лица проживают в квартире. Если нет — подать заявление на перерасчет, подтвердив другое место жительство домочадцев, тогда из оплаты исключат услуги, рассчитываемые по числу проживающих. Также многие провайдеры предлагают совмещение услуг телефонии, интернета, телевидения, домофона в едином тарифе, что может быть выгоднее, чем отдельные услуги.

Для экономии в интернета есть множество бытовых лайфхаков, например, датчики движения, система умного дома, энергосберегающие лампы. Все они позволяют экономить потребление и, в связи с этим, траты.Но лишь в том случае, если эти средства законны.

Ранее URA.RU уже писало о способах сэкономить на ЖКУ. Так, например, техническими способами экономии поделился инженер.

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Российская семья тратит на оплату коммунальных услуг в среднем около 5,5 тысячи рублей в месяц или около 10 процентов своих доходов. Лайфхаками, как уменьшить эти расходы, поделилась юрист Елена Кудерко. «Во-первых, можно воспользоваться субсидией на оплату услуг ЖКХ. Убедиться в том, что вы обладаете правом на субсидию, можно на сайте регионального министерства социальной защиты или в муниципальном управлении соцзащиты. Во-вторых, необходимо проверить приборы учета воды и срок их поверки. После истечения срока расчет будет производиться по нормативу, который выше, чем по показаниям. В случае же, когда расход воды выше установленной нормы, выгоднее обходиться без счетчиков», — рассказала Кудерко агенству «Прайм». Также, по мнению Кудерко, если в квартире холодно, а из крана бежит недостаточно горячая вода нужно требовать от управляющей компании перерасчет. Компания должна составить акт с замером температуры помещения или воды и, если показатели ниже нормативных, оплата за горячую воду будет проведена по тарифу холодной воды, а плата за тепло существенно снижена. Кроме того, нужно провести ревизию: все ли зарегистрированные лица проживают в квартире. Если нет — подать заявление на перерасчет, подтвердив другое место жительство домочадцев, тогда из оплаты исключат услуги, рассчитываемые по числу проживающих. Также многие провайдеры предлагают совмещение услуг телефонии, интернета, телевидения, домофона в едином тарифе, что может быть выгоднее, чем отдельные услуги. Для экономии в интернета есть множество бытовых лайфхаков, например, датчики движения, система умного дома, энергосберегающие лампы. Все они позволяют экономить потребление и, в связи с этим, траты.Но лишь в том случае, если эти средства законны. Ранее URA.RU уже писало о способах сэкономить на ЖКУ. Так, например, техническими способами экономии поделился инженер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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