Юрист раскрыла неочевидные способы экономии на услугах ЖКУ

12 декабря 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Если расход воды большой, можно сэкономить, если платить не по счетчикам, а по нормативу потребления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российская семья тратит на оплату коммунальных услуг в среднем около 5,5 тысячи рублей в месяц или около 10 процентов своих доходов. Лайфхаками, как уменьшить эти расходы, поделилась юрист Елена Кудерко. «Во-первых, можно воспользоваться субсидией на оплату услуг ЖКХ. Убедиться в том, что вы обладаете правом на субсидию, можно на сайте регионального министерства социальной защиты или в муниципальном управлении соцзащиты. Во-вторых, необходимо проверить приборы учета воды и срок их поверки. После истечения срока расчет будет производиться по нормативу, который выше, чем по показаниям. В случае же, когда расход воды выше установленной нормы, выгоднее обходиться без счетчиков», — рассказала Кудерко агенству «Прайм». Также, по мнению Кудерко, если в квартире холодно, а из крана бежит недостаточно горячая вода нужно требовать от управляющей компании перерасчет. Компания должна составить акт с замером температуры помещения или воды и, если показатели ниже нормативных, оплата за горячую воду будет проведена по тарифу холодной воды, а плата за тепло существенно снижена. Кроме того, нужно провести ревизию: все ли зарегистрированные лица проживают в квартире. Если нет — подать заявление на перерасчет, подтвердив другое место жительство домочадцев, тогда из оплаты исключат услуги, рассчитываемые по числу проживающих. Также многие провайдеры предлагают совмещение услуг телефонии, интернета, телевидения, домофона в едином тарифе, что может быть выгоднее, чем отдельные услуги. Для экономии в интернета есть множество бытовых лайфхаков, например, датчики движения, система умного дома, энергосберегающие лампы. Все они позволяют экономить потребление и, в связи с этим, траты.Но лишь в том случае, если эти средства законны. Ранее URA.RU уже писало о способах сэкономить на ЖКУ. Так, например, техническими способами экономии поделился инженер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская семья тратит на оплату коммунальных услуг в среднем около 5,5 тысячи рублей в месяц или около 10 процентов своих доходов. Лайфхаками, как уменьшить эти расходы, поделилась юрист Елена Кудерко. «Во-первых, можно воспользоваться субсидией на оплату услуг ЖКХ. Убедиться в том, что вы обладаете правом на субсидию, можно на сайте регионального министерства социальной защиты или в муниципальном управлении соцзащиты. Во-вторых, необходимо проверить приборы учета воды и срок их поверки. После истечения срока расчет будет производиться по нормативу, который выше, чем по показаниям. В случае же, когда расход воды выше установленной нормы, выгоднее обходиться без счетчиков», — рассказала Кудерко агенству «Прайм». Также, по мнению Кудерко, если в квартире холодно, а из крана бежит недостаточно горячая вода нужно требовать от управляющей компании перерасчет. Компания должна составить акт с замером температуры помещения или воды и, если показатели ниже нормативных, оплата за горячую воду будет проведена по тарифу холодной воды, а плата за тепло существенно снижена. Кроме того, нужно провести ревизию: все ли зарегистрированные лица проживают в квартире. Если нет — подать заявление на перерасчет, подтвердив другое место жительство домочадцев, тогда из оплаты исключат услуги, рассчитываемые по числу проживающих. Также многие провайдеры предлагают совмещение услуг телефонии, интернета, телевидения, домофона в едином тарифе, что может быть выгоднее, чем отдельные услуги. Для экономии в интернета есть множество бытовых лайфхаков, например, датчики движения, система умного дома, энергосберегающие лампы. Все они позволяют экономить потребление и, в связи с этим, траты.Но лишь в том случае, если эти средства законны. Ранее URA.RU уже писало о способах сэкономить на ЖКУ. Так, например, техническими способами экономии поделился инженер.