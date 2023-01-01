В Курган придут метель и сильный ветер

3 января в Курган придут снегопад и порывистый ветер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь на 3 января в Курганской области ожидается ухудшение погоды. Весь последующий день в регионе пройдут снегопады и метель. Об этом говорится в прогнозе синоптика-любителя Ильи Винштейна в соцсети «ВКонтакте».

«С вечера 2 января до вечера 3 января на территории Курганской области прогнозируется ухудшение погодных условий (снегопады, метель)», — указано в посте. Местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Наибольшее количество осадков ожидается в западной части области. Там выпадет до 10-13 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. Как правило, 1 мм осадков равен 1 см снега.

При этом в Кургане выпадет до 6-8 мм осадков. Прирост снежного покрова может достичь 7 см.

Ранее URA.RU писало, что в январь в Курганской области будет малоснежным. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха составит около -14, -17 градусов, что является нормой.