01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

В Курган придут метель и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегоуборочная техника, площадь ленина, снегопад, сугроб, правительство, метель, плохая видимость, камаз, курган, зима
3 января в Курган придут снегопад и порывистый ветер Фото:

В ночь на 3 января в Курганской области ожидается ухудшение погоды. Весь последующий день в регионе пройдут снегопады и метель. Об этом говорится в прогнозе синоптика-любителя Ильи Винштейна в соцсети «ВКонтакте».

«С вечера 2 января до вечера 3 января на территории Курганской области прогнозируется ухудшение погодных условий (снегопады, метель)», — указано в посте. Местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Наибольшее количество осадков ожидается в западной части области. Там выпадет до 10-13 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. Как правило, 1 мм осадков равен 1 см снега.

При этом в Кургане выпадет до 6-8 мм осадков. Прирост снежного покрова может достичь 7 см.

Ранее URA.RU писало, что в январь в Курганской области будет малоснежным. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха составит около -14, -17 градусов, что является нормой.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

В ночь на 3 января в Курганской области ожидается ухудшение погоды. Весь последующий день в регионе пройдут снегопады и метель. Об этом говорится в прогнозе синоптика-любителя Ильи Винштейна в соцсети «ВКонтакте». «С вечера 2 января до вечера 3 января на территории Курганской области прогнозируется ухудшение погодных условий (снегопады, метель)», — указано в посте. Местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Наибольшее количество осадков ожидается в западной части области. Там выпадет до 10-13 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. Как правило, 1 мм осадков равен 1 см снега. При этом в Кургане выпадет до 6-8 мм осадков. Прирост снежного покрова может достичь 7 см. Ранее URA.RU писало, что в январь в Курганской области будет малоснежным. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха составит около -14, -17 градусов, что является нормой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...