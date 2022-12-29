29 декабря 2022

Курганцев ждет малоснежный январь

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Курган , снег, лед, гололед, погода, зима
Синоптики считают, что в январе выпадет немного осадков Фото:

Ожидается, что в Курганской области в январе выпадет меньше снега, чем обычно. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«По прогнозу Гидрометцентра России средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (норма — -14, -17 градусов). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма — 14-25 мм)», — указано на сайте.

Ранее стало известно, что в Кургане 1 января температура воздуха будет ниже нормы на 9-11 градусов. 2 и 3 января температура воздуха может повыситься до -4 градусов, но после в городе похолодает. По данным синоптиков, ближе к концу новогодних праздников в городе похолодает до -22 градусов.

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Ожидается, что в Курганской области в январе выпадет меньше снега, чем обычно. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «По прогнозу Гидрометцентра России средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (норма — -14, -17 градусов). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма — 14-25 мм)», — указано на сайте. Ранее стало известно, что в Кургане 1 января температура воздуха будет ниже нормы на 9-11 градусов. 2 и 3 января температура воздуха может повыситься до -4 градусов, но после в городе похолодает. По данным синоптиков, ближе к концу новогодних праздников в городе похолодает до -22 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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