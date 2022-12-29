Курганцев ждет малоснежный январь

30 декабря 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Синоптики считают, что в январе выпадет немного осадков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ожидается, что в Курганской области в январе выпадет меньше снега, чем обычно. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «По прогнозу Гидрометцентра России средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (норма — -14, -17 градусов). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма — 14-25 мм)», — указано на сайте. Ранее стало известно, что в Кургане 1 января температура воздуха будет ниже нормы на 9-11 градусов. 2 и 3 января температура воздуха может повыситься до -4 градусов, но после в городе похолодает. По данным синоптиков, ближе к концу новогодних праздников в городе похолодает до -22 градусов.

Ожидается, что в Курганской области в январе выпадет меньше снега, чем обычно. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «По прогнозу Гидрометцентра России средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (норма — -14, -17 градусов). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма — 14-25 мм)», — указано на сайте. Ранее стало известно, что в Кургане 1 января температура воздуха будет ниже нормы на 9-11 градусов. 2 и 3 января температура воздуха может повыситься до -4 градусов, но после в городе похолодает. По данным синоптиков, ближе к концу новогодних праздников в городе похолодает до -22 градусов.