Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининском районе Челябинска выставили на продажу недостроенный торгово-развлекательный комплекс (ТРК) с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой, продажа которого так и не состоялась. Следующие торги назначены на 14 февраля 2023, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Начальная цена предмета аукциона — 3 миллиона 915 тысяч 400 рублей. Торги по продаже объекта площадью застройки 2271,8 квадратных метров со степенью готовности 10%, расположенного по адресу: город Челябинск, Калининский район, улица Братьев Кашириных, пройдут 14 февраля 2023 года», — говорится в извещении о проведении аукциона.

Недострой находится на улице Братьев Кашириных недалеко от Челябинского зоопарка и ТРК «Гагарин-парк». На данный момент здание ограждено забором, имеет 5 этажей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 декабря.

Ранее бывший объект компании «Жилстрой №9», изъятый мэрией по суду, победитель аукциона ООО «Вертикаль» планировал приобрести за 60 млн рублей. В ходе торгов, которые прошли 20 декабря, участник увеличил сумму в 15 раз, но в установленный срок компания уклонилась от подписания договора.