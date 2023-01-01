В Тюмени задерживают рейс в Сочи

Тюменцы улетят в Сочи с опозданием в почти два часа
Задержка рейса из Тюмени в Сочи авиакомпании Utair 2 января составит почти два часа. Данные приводятся на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ 513, Тюмень — Сочи. Авиакомпания Utair. Вылет по расписанию — 17:15, 2 января. Расчетное время вылета — 19:00, 2 января», — сообщается на сайте аэропорта Рощино.
Одна из вероятных причин задержки — позднее прибытие в областную столицу борта из Сочи. Вместо 16:10 он прилетит в Тюмень в 18:00. В авиагавани Сочи не смогли прокомментировать причину изменения расписания рейса, попросив URA.RU обратиться напрямую в авиакомпанию. В пресс-службу Utair направлен письменный запрос.
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