В Тюмени задерживают рейс в Сочи

02 января 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Тюменцы улетят в Сочи с опозданием в почти два часа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Задержка рейса из Тюмени в Сочи авиакомпании Utair 2 января составит почти два часа. Данные приводятся на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 513, Тюмень — Сочи. Авиакомпания Utair. Вылет по расписанию — 17:15, 2 января. Расчетное время вылета — 19:00, 2 января», — сообщается на сайте аэропорта Рощино. Одна из вероятных причин задержки — позднее прибытие в областную столицу борта из Сочи. Вместо 16:10 он прилетит в Тюмень в 18:00. В авиагавани Сочи не смогли прокомментировать причину изменения расписания рейса, попросив URA.RU обратиться напрямую в авиакомпанию. В пресс-службу Utair направлен письменный запрос.

Задержка рейса из Тюмени в Сочи авиакомпании Utair 2 января составит почти два часа. Данные приводятся на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 513, Тюмень — Сочи. Авиакомпания Utair. Вылет по расписанию — 17:15, 2 января. Расчетное время вылета — 19:00, 2 января», — сообщается на сайте аэропорта Рощино. Одна из вероятных причин задержки — позднее прибытие в областную столицу борта из Сочи. Вместо 16:10 он прилетит в Тюмень в 18:00. В авиагавани Сочи не смогли прокомментировать причину изменения расписания рейса, попросив URA.RU обратиться напрямую в авиакомпанию. В пресс-службу Utair направлен письменный запрос.