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31 декабря 2022
30 декабря 2022

В Тюмени задерживают рейс в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, очередь , багаж, рощино, люди с сумками
Тюменцы улетят в Сочи с опозданием в почти два часа Фото:

Задержка рейса из Тюмени в Сочи авиакомпании Utair 2 января составит почти два часа. Данные приводятся на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ 513, Тюмень — Сочи. Авиакомпания Utair. Вылет по расписанию — 17:15, 2 января. Расчетное время вылета — 19:00, 2 января», — сообщается на сайте аэропорта Рощино.

Одна из вероятных причин задержки — позднее прибытие в областную столицу борта из Сочи. Вместо 16:10 он прилетит в Тюмень в 18:00. В авиагавани Сочи не смогли прокомментировать причину изменения расписания рейса, попросив URA.RU обратиться напрямую в авиакомпанию. В пресс-службу Utair направлен письменный запрос.

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Задержка рейса из Тюмени в Сочи авиакомпании Utair 2 января составит почти два часа. Данные приводятся на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 513, Тюмень — Сочи. Авиакомпания Utair. Вылет по расписанию — 17:15, 2 января. Расчетное время вылета — 19:00, 2 января», — сообщается на сайте аэропорта Рощино. Одна из вероятных причин задержки — позднее прибытие в областную столицу борта из Сочи. Вместо 16:10 он прилетит в Тюмень в 18:00. В авиагавани Сочи не смогли прокомментировать причину изменения расписания рейса, попросив URA.RU обратиться напрямую в авиакомпанию. В пресс-службу Utair направлен письменный запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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