В ХМАО избили подростка и бросили на улице в 30-градусный мороз

02 января 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Скорую помощь вызвала бывшая девушка избитого подростка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске пара незнакомцев избила семнадцатилетнего подростка и бросила его лежать на снегу без сознания в тридцатиградусный мороз ночью 1 января. Мать пострадавшего Ольга рассказала корреспонденту URA.RU, что ее сын получил закрытую черепно-мозговую травму и мог бы замерзнуть насмерть, если бы его случайно не увидела в окно бывшая девушка. «Моего сына избили в первом микрорайоне в новогоднюю ночь. Он мог бы замерзнуть, потому что на улице было −34, а сам он потерял сознание и остался лежать между машинами на парковке, но его случайно увидела в окно бывшая девушка и вызвала скорую. Врачи диагностировали сотрясение мозга», — сообщила Ольга. Подростка увезли на скорой в детскую окружную больницу, но после обследования он отказался от госпитализации и попросился домой. По словам матери мальчика, он пострадал от рук неизвестной пары. «Сына окликнули проходящие мимо мужчина и женщина, мужчина ударил его и сбил с ног. Сын упал, женщина несколько раз ударила его ногами по голове, а потом нападавшие ушли, оставив его лежать на морозе без сознания. Полиция сейчас разбирается во всем и ищет виновных. Мы тоже просим свидетелей откликнуться: если кто-то снимал драку из окон, или видео попало на камеры подъездов, пожалуйста, сообщите об этом», — добавила Ольга. В пресс-службе УМВД по ХМАО в ответ на запрос журналиста агентства пообещали прокомментировать инцидент позже, после уточнения подробностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске пара незнакомцев избила семнадцатилетнего подростка и бросила его лежать на снегу без сознания в тридцатиградусный мороз ночью 1 января. Мать пострадавшего Ольга рассказала корреспонденту URA.RU, что ее сын получил закрытую черепно-мозговую травму и мог бы замерзнуть насмерть, если бы его случайно не увидела в окно бывшая девушка. «Моего сына избили в первом микрорайоне в новогоднюю ночь. Он мог бы замерзнуть, потому что на улице было −34, а сам он потерял сознание и остался лежать между машинами на парковке, но его случайно увидела в окно бывшая девушка и вызвала скорую. Врачи диагностировали сотрясение мозга», — сообщила Ольга. Подростка увезли на скорой в детскую окружную больницу, но после обследования он отказался от госпитализации и попросился домой. По словам матери мальчика, он пострадал от рук неизвестной пары. «Сына окликнули проходящие мимо мужчина и женщина, мужчина ударил его и сбил с ног. Сын упал, женщина несколько раз ударила его ногами по голове, а потом нападавшие ушли, оставив его лежать на морозе без сознания. Полиция сейчас разбирается во всем и ищет виновных. Мы тоже просим свидетелей откликнуться: если кто-то снимал драку из окон, или видео попало на камеры подъездов, пожалуйста, сообщите об этом», — добавила Ольга. В пресс-службе УМВД по ХМАО в ответ на запрос журналиста агентства пообещали прокомментировать инцидент позже, после уточнения подробностей.