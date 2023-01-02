Американский политик Янг предрек «крах западного империализма»

Американский политик Янг: «крах западного империализма» будет после проигрыша НАТО на поле боя на Украине

02 января 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Западный империализм ждет крах после проигрыша поле боя на Украине, заявил Джеффри Янг Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западный империализм рухнет после обвала доллара и поражения НАТО на поле боя на Украине. Об этом заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. «Западный империализм рухнет, когда произойдет обвал доллара, США, НАТО и марионеточное нацистское правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя», — написал он в своем Twitter-аккануте . Он добавил, что санкции, которые принимают США против России, тоже сыграют важную роль. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием, не участвуя в конфликте напрямую. Американский журнал Newsweek опубликовал материал, в котором сказано, что конфликт на Украине мог закончиться еще летом. Однако поставки оружия из стран НАТО затянули его. 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сумма оружейных поставок НАТО на Украину составила уже 97 млрд долларов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Западный империализм рухнет после обвала доллара и поражения НАТО на поле боя на Украине. Об этом заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. «Западный империализм рухнет, когда произойдет обвал доллара, США, НАТО и марионеточное нацистское правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя», — написал он в своем Twitter-аккануте. Он добавил, что санкции, которые принимают США против России, тоже сыграют важную роль. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием, не участвуя в конфликте напрямую. Американский журнал Newsweek опубликовал материал, в котором сказано, что конфликт на Украине мог закончиться еще летом. Однако поставки оружия из стран НАТО затянули его. 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сумма оружейных поставок НАТО на Украину составила уже 97 млрд долларов, сообщает «Федеральное агентство новостей».