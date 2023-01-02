Минобороны РФ поможет родным погибших военных в Макеевке

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Обстрел жилого дома в Макеевке. Макеевка, ДНР, последствия, разрушения, обстрел
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Минобороны России окажет поддержку родным погибших военных в Макеевке (Донецкая народная республика). Об этом сообщили в Минобороны.

«Родным и близким погибших в районе Макеевки военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — заявили в ведомстве. Такое заявление Минобороны сделало в ходе брифинга.

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Минобороны России окажет поддержку родным погибших военных в Макеевке (Донецкая народная республика). Об этом сообщили в Минобороны. «Родным и близким погибших в районе Макеевки военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — заявили в ведомстве. Такое заявление Минобороны сделало в ходе брифинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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