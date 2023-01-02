Минобороны РФ поможет родным погибших военных в Макеевке

ВСУ нанесли удар по месту размещения солдат ВС РФ в городе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны России окажет поддержку родным погибших военных в Макеевке (Донецкая народная республика). Об этом сообщили в Минобороны.
«Родным и близким погибших в районе Макеевки военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — заявили в ведомстве. Такое заявление Минобороны сделало в ходе брифинга.
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