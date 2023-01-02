Премьер-министр Польши заявил о недопустимости прославления Бандеры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Будапешта. Венгрия, продукты, еда, центральный рынок будапешта, флаг польши
Прославление Бандеры недопустимо, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Фото:

Прославление лидера Организации украинских националистов (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры недопустимо. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы крайне критичны в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания о Бандере, мы очень-очень негативны», — заявил Моравецкий. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Ранее Верховная рада Украины разместила в своем twitter-акканте информацию о дне рождения Степана Бандеры. Бандера родился 1 января 1909 года. В годы Второй мировой войны был пособником нацистской Германии в войне против Советского Союза. Он действовал на территории Украинской ССР. В 1959 году был убит агентом КГБ Богданом Сташинским.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Прославление лидера Организации украинских националистов (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры недопустимо. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Мы крайне критичны в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания о Бандере, мы очень-очень негативны», — заявил Моравецкий. Его слова приводит агентство РИА Новости. Ранее Верховная рада Украины разместила в своем twitter-акканте информацию о дне рождения Степана Бандеры. Бандера родился 1 января 1909 года. В годы Второй мировой войны был пособником нацистской Германии в войне против Советского Союза. Он действовал на территории Украинской ССР. В 1959 году был убит агентом КГБ Богданом Сташинским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...