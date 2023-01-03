Невролог Хорошев предупредил о скрытой опасности зимних травм

Невролог Хорошев: если не обратиться к врачу при переломе, кость начнет «растворяться»

03 января 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Любой ушиб в зимний период должен сопровождаться травмпунктом и рентгеном Фото: Илья Московец © URA.RU Если человек проигнорирует посещение травматолога при получении перелома в результате падения из-за скольких дорог, в кости может начаться процесс резорбции, то есть, костная ткань начнет растворяться. Об этом URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «Люди поскальзываются и падают. Особенно люди старшего возраста, потому что у них кости, во-первых, гораздо медленнее восстанавливаются, а, во-вторых, есть опасность, что человек пойдет, сломает себе руку и сразу к врачу не обратится. Если в течение от четырех до шести дней не обратиться к травматологу, и не оказать человеку с трещиной, с переломом необходимую помощь, то в месте перелома может начаться процесс, который называется резорбция. То есть кость начнет растворяться», — сказал Павел Хорошев. По словам специалиста, при резорбции в действие вступают клетки остеокласты. «Остеокласты прорежают кость, то есть, убирают острые обломки, чтобы не было травматизма, поскольку острый край кости может повредить сосуды, костный мозг. Они растворяют костную ткань, чтобы подготовить кость к сращиванию. Потом будут работать остеопласты и они будут все восстанавливать. Для этого важно кость репрезеционировать. То есть вернуть ей правильное положение, зафиксировать», — подчеркнул он. Продолжительное игнорирование перелома может сулить тяжелой операцией, предупредил Хорошев. «Если человек с травмой в первый же день, максимум на второй, не обратился к травматологу и кость ему не посмотрели, не наложили шину, то в этом случае остеокласты кость растворят. Потом, поскольку будет сохраняться микроподвижность в месте травмы, начнет образовываться ложный сустав. То есть, поверхность обломка начнет обрастать хрящом, чтобы снизить травму, чтобы закрыть костный отломок. И, к сожалению, уже через 10 дней потребуется сложнейшая, очень тяжелая операция и далеко не всегда она возможна у людей старшего возраста», — заключил невролог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если человек проигнорирует посещение травматолога при получении перелома в результате падения из-за скольких дорог, в кости может начаться процесс резорбции, то есть, костная ткань начнет растворяться. Об этом URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «Люди поскальзываются и падают. Особенно люди старшего возраста, потому что у них кости, во-первых, гораздо медленнее восстанавливаются, а, во-вторых, есть опасность, что человек пойдет, сломает себе руку и сразу к врачу не обратится. Если в течение от четырех до шести дней не обратиться к травматологу, и не оказать человеку с трещиной, с переломом необходимую помощь, то в месте перелома может начаться процесс, который называется резорбция. То есть кость начнет растворяться», — сказал Павел Хорошев. По словам специалиста, при резорбции в действие вступают клетки остеокласты. «Остеокласты прорежают кость, то есть, убирают острые обломки, чтобы не было травматизма, поскольку острый край кости может повредить сосуды, костный мозг. Они растворяют костную ткань, чтобы подготовить кость к сращиванию. Потом будут работать остеопласты и они будут все восстанавливать. Для этого важно кость репрезеционировать. То есть вернуть ей правильное положение, зафиксировать», — подчеркнул он. Продолжительное игнорирование перелома может сулить тяжелой операцией, предупредил Хорошев. «Если человек с травмой в первый же день, максимум на второй, не обратился к травматологу и кость ему не посмотрели, не наложили шину, то в этом случае остеокласты кость растворят. Потом, поскольку будет сохраняться микроподвижность в месте травмы, начнет образовываться ложный сустав. То есть, поверхность обломка начнет обрастать хрящом, чтобы снизить травму, чтобы закрыть костный отломок. И, к сожалению, уже через 10 дней потребуется сложнейшая, очень тяжелая операция и далеко не всегда она возможна у людей старшего возраста», — заключил невролог.