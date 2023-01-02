Собака набросилась на двух девочек в Курганской области перед Новым годом

03 января 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

Девочкам пришлось отбиваться от напавшей собаки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области двум девочкам пришлось отбиваться от собаки, которая на них напала. Инцидент произошел 31 декабря 2022 года, рассказал Иван Аргышев. «В переулке возле улицы Крупской на двух девочек 7 и 12 лет бросилась собака среднего размера, белая с серыми и коричневыми пятнами, уши стоячие. Она покусала младшую! Старшая не растерялась и брызнула этой твари из газового балончика в глаза струей перцовой жидкости», — рассказ мужчины опубликован в группе «Подслушано Щучье» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что собака убежала, получив отпор. А дети очень сильно испугались. Иван Аргышев уверен, что животное не было бездомным. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию населенного пункта с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был. URA.RU писало ранее, что стая собак, поселившаяся на одной из центральных улиц Шадринска (Курганская область), пугает местных жителей. Об этом они рассказали на портале «Обратись».

В Курганской области двум девочкам пришлось отбиваться от собаки, которая на них напала. Инцидент произошел 31 декабря 2022 года, рассказал Иван Аргышев. «В переулке возле улицы Крупской на двух девочек 7 и 12 лет бросилась собака среднего размера, белая с серыми и коричневыми пятнами, уши стоячие. Она покусала младшую! Старшая не растерялась и брызнула этой твари из газового балончика в глаза струей перцовой жидкости», — рассказ мужчины опубликован в группе «Подслушано Щучье» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что собака убежала, получив отпор. А дети очень сильно испугались. Иван Аргышев уверен, что животное не было бездомным. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию населенного пункта с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был. URA.RU писало ранее, что стая собак, поселившаяся на одной из центральных улиц Шадринска (Курганская область), пугает местных жителей. Об этом они рассказали на портале «Обратись».