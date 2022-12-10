Бездомные собаки «терроризируют» улицу курганского города

Жители Шадринска пожаловались на стаю собак, которые нападают на кошек

11 декабря 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Жители Шадринска пожаловались на стаю собак Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стая бездомных собака, поселившаяся на улице Южной в Шадринске (Курганская область), пугает местных жителей. Об этом они рассказали на портале «Обратись». «С начала лета наш район терроризируют собаки. Постоянно меняют кварталы, но далеко не уходят. На наших глазах задрали двух кошек. Зимой они стали агрессивными. Их становится больше», — указано в обращении. В администрацию муниципалитета корреспондент URA.RU направил запрос. Ответ на момент публикации еще не был получен. URA.RU писало ранее, что в Кургане на отлов бездомных собак потратили 3,2 млн рублей. Это самый низкий показатель среди шести столиц регионов УрФО. На территории при этом зафиксирован самый низкий показатель по нападению животных — всего 3 случая.

Стая бездомных собака, поселившаяся на улице Южной в Шадринске (Курганская область), пугает местных жителей. Об этом они рассказали на портале «Обратись». «С начала лета наш район терроризируют собаки. Постоянно меняют кварталы, но далеко не уходят. На наших глазах задрали двух кошек. Зимой они стали агрессивными. Их становится больше», — указано в обращении. В администрацию муниципалитета корреспондент URA.RU направил запрос. Ответ на момент публикации еще не был получен. URA.RU писало ранее, что в Кургане на отлов бездомных собак потратили 3,2 млн рублей. Это самый низкий показатель среди шести столиц регионов УрФО. На территории при этом зафиксирован самый низкий показатель по нападению животных — всего 3 случая.