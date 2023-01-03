Пригожин заявил о сложности продвижения российских войск в Бахмуте

03 января 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

В Бахмуте ВСУ создали около 500 линий обороны, считает Евгений Пригожин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Продвижение российских войск в Бахмуте (Артемовск) идет с большим трудом, так как ВСУ создали много линий обороны в городе. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По словам Евгения Пригожина, из-за сильной обороны ВСУ продвижение ВС РФ в Бахмуте дается нелегко. «Артемовск — это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята бодаются, иногда не один день. Иногда неделями за один дом», — передает слова основателя ЧВК РИА Новости. Пригожин отметил, что после взятия очередного дома не стоит заявлять, что украинская оборона прорвана. Основатель «Вагнера» предположил, что в Артемовске находятся около 500 линий обороны ВСУ. Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» активно ведет бои в районе Бахмута. Бойцы пытаются эвакуировать мирное население из города, но украинские военные препятствуют этому, пишет RT. Позже стало известно, что бойцы ЧВК, прорвав оборону, вошли в город, передает MK.RU .

Продвижение российских войск в Бахмуте (Артемовск) идет с большим трудом, так как ВСУ создали много линий обороны в городе. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По словам Евгения Пригожина, из-за сильной обороны ВСУ продвижение ВС РФ в Бахмуте дается нелегко. «Артемовск — это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята бодаются, иногда не один день. Иногда неделями за один дом», — передает слова основателя ЧВК РИА Новости. Пригожин отметил, что после взятия очередного дома не стоит заявлять, что украинская оборона прорвана. Основатель «Вагнера» предположил, что в Артемовске находятся около 500 линий обороны ВСУ. Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» активно ведет бои в районе Бахмута. Бойцы пытаются эвакуировать мирное население из города, но украинские военные препятствуют этому, пишет RT. Позже стало известно, что бойцы ЧВК, прорвав оборону, вошли в город, передает MK.RU.