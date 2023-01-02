Сотрудники курганского ГИБДД просят водителей отложить загородные поездки

03 января 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Курганцам следует соблюдать скорость, дистанцию и не брать детей в поездки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники управления ГИБДД по Курганской области предупредили местных водителей об опасности езды на заснеженных дорогах. Данная информация опубликована на сайте областного УМВД. «Поездки за пределы городов и населенных пунктов во время снегопада лучше перенести на более благоприятные дни. Обильный снегопад не лучшим образом отражается на дорожной обстановке и может стать косвенной причиной совершения ДТП», — указано в сообщении ГИБДД. Сотрудники курганской Госавтоинспекции пояснили, что при езде на заснеженной дороге следует выбрать скорость, которая будет соответствовать погодным условиям. Местным водителями также порекомендовали соблюдать дистанцию между автомобилями, воздерживаться от обгонов и опережений на дорогах. Работники ГИБДД порекомендовали при ухудшении погоды не брать с собой в поездки детей. Ранее URA.RU писало, что в Курган придут метель и сильный ветер. Такая погода ожидалась в ночь со 2 января на 3 января. Наибольшее количество осадков прогнозируют в западной части области. Там выпадет до 10-13 мм осадков (считается, что 1 мм равен 1 см снега).

Сотрудники управления ГИБДД по Курганской области предупредили местных водителей об опасности езды на заснеженных дорогах. Данная информация опубликована на сайте областного УМВД. «Поездки за пределы городов и населенных пунктов во время снегопада лучше перенести на более благоприятные дни. Обильный снегопад не лучшим образом отражается на дорожной обстановке и может стать косвенной причиной совершения ДТП», — указано в сообщении ГИБДД. Сотрудники курганской Госавтоинспекции пояснили, что при езде на заснеженной дороге следует выбрать скорость, которая будет соответствовать погодным условиям. Местным водителями также порекомендовали соблюдать дистанцию между автомобилями, воздерживаться от обгонов и опережений на дорогах. Работники ГИБДД порекомендовали при ухудшении погоды не брать с собой в поездки детей. Ранее URA.RU писало, что в Курган придут метель и сильный ветер. Такая погода ожидалась в ночь со 2 января на 3 января. Наибольшее количество осадков прогнозируют в западной части области. Там выпадет до 10-13 мм осадков (считается, что 1 мм равен 1 см снега).