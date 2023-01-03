Экс-командующий «Азовом»* ожидает вторую волну наступления России

Обученные мобилизованные ВС РФ готовы перейти в наступление, заявил Максим Жорин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие, призванные по мобилизации, прошли обучение и готовы к большому наступлению, которое станет вызовом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил экс-командир полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Жорин.

«Я уверен, что очередное наступление России состоится», — передает слова Жорина украинское издание «НВ». Он подчеркнул, что мобилизованные ВС РФ прошли обучение, вооружены и сформированы в новые части, которые и двинутся в бой. Все это предвещает тяжелые времена для ВСУ в будущем, заключил Жорин.

Ранее военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад заявил, что множественные минные поля, устроенные ВСУ, могут мешать более быстрому наступлению ВС РФ в Донбассе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Россия желает достичь на Украине перемирия для более тщательного приготовления своей будущей атаки, передает RT. Бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу объяснил боязнь украинской власти повторного наступления России на Киев тем, что при таком развитии событий Запад может начать активнее подталкивать Украину к мирным переговорам с Россией, сообщает «Национальная служба новостей».

*«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ