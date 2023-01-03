Терапевт Константинова предупредила о врожденных пороках у детей из-за гриппа

04 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Из-за гриппа у плода может возникнуть задержка в развитии, сказала Марина Константинова Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Грипп во время беременности может нанести серьезный вред матери и будущему ребенку. У плода повышается риск врожденных пороков и задержки в развитии. Об этом URA.RU сообщила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова. «На ранних сроках вирус очень опасен для будущего ребенка. Именно в первые месяцы происходит формирование внутренних органов малыша, поэтому возрастает риск развитие врожденных пороков у плода, не вынашивание, преждевременные роды. В третьем триместре риски осложнений беременности есть, но они меньше и возникают реже, чем на ранних сроках. Может произойти инфицирование плаценты, что приведет к плацентарной недостаточности и преждевременным родам, задержка в развитие плода», — сказала Марина Константинова. Врач отметила, что беременные входят в группу риска осложненного течения свиного гриппа. «Большинство из них переносят заболевание умеренно. Но риск возникновения осложнений у них возрастает в четыре раза. Именно поэтому важно при первых симптомах как можно быстрее обратиться к врачу. Врач определит необходимость назначения антивирусных препаратов. Всем беременным необходимо проводить профилактику заболевания: избегать контакта с людьми с гриппоподобными симптомами, часто мыть руки с мылом, стараться не касаться своих глаз, носа и рта и пройти вакцинацию против сезонного гриппа», — заключила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грипп во время беременности может нанести серьезный вред матери и будущему ребенку. У плода повышается риск врожденных пороков и задержки в развитии. Об этом URA.RU сообщила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова. «На ранних сроках вирус очень опасен для будущего ребенка. Именно в первые месяцы происходит формирование внутренних органов малыша, поэтому возрастает риск развитие врожденных пороков у плода, не вынашивание, преждевременные роды. В третьем триместре риски осложнений беременности есть, но они меньше и возникают реже, чем на ранних сроках. Может произойти инфицирование плаценты, что приведет к плацентарной недостаточности и преждевременным родам, задержка в развитие плода», — сказала Марина Константинова. Врач отметила, что беременные входят в группу риска осложненного течения свиного гриппа. «Большинство из них переносят заболевание умеренно. Но риск возникновения осложнений у них возрастает в четыре раза. Именно поэтому важно при первых симптомах как можно быстрее обратиться к врачу. Врач определит необходимость назначения антивирусных препаратов. Всем беременным необходимо проводить профилактику заболевания: избегать контакта с людьми с гриппоподобными симптомами, часто мыть руки с мылом, стараться не касаться своих глаз, носа и рта и пройти вакцинацию против сезонного гриппа», — заключила специалист.