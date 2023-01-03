Активы Nissan в России передадут «АвтоВАЗу»

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Клипарт. Магнитогорск, руль, электромобиль, ниссан лиф
Активы Nissan перейдут от «НАМИ» к «АвтоВАЗу» Фото:

ФГУП «НАМИ» передаст активы ушедшего из России автопроизводителя Nissan «АвтоВАЗУ» для возможности запуска производства автомобилей Lada совместно с иностранными производителями. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Принято решение Nissan передать активы «НАМИ», но «НАМИ» в свою очередь эти активы передает «АвтоВАЗу», — передает слова Мантурова РИА Новости. Он добавил, что передача активов связана с будущим налаживанием на площадке в Санкт-Петербурге совместного с иностранными поставщиками производства автомобилей Lada.

Ранее компания Nissan приняла решение приостановить свою деятельность в России. Сообщалось о планах произвести до 10 тысяч новых автомобилей Lada на заводе в Санкт-Петербурге в 2023 году, передает RT. Произведенные автомобили будут соответствовать всем стандартам качества и безопасности, сообщает телеканал 360.

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ФГУП «НАМИ» передаст активы ушедшего из России автопроизводителя Nissan «АвтоВАЗУ» для возможности запуска производства автомобилей Lada совместно с иностранными производителями. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Принято решение Nissan передать активы «НАМИ», но «НАМИ» в свою очередь эти активы передает «АвтоВАЗу», — передает слова Мантурова РИА Новости. Он добавил, что передача активов связана с будущим налаживанием на площадке в Санкт-Петербурге совместного с иностранными поставщиками производства автомобилей Lada. Ранее компания Nissan приняла решение приостановить свою деятельность в России. Сообщалось о планах произвести до 10 тысяч новых автомобилей Lada на заводе в Санкт-Петербурге в 2023 году, передает RT. Произведенные автомобили будут соответствовать всем стандартам качества и безопасности, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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