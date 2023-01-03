Активы Nissan в России передадут «АвтоВАЗу»

03 января 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Активы Nissan перейдут от «НАМИ» к «АвтоВАЗу» Фото: Илья Московец © URA.RU ФГУП «НАМИ» передаст активы ушедшего из России автопроизводителя Nissan «АвтоВАЗУ» для возможности запуска производства автомобилей Lada совместно с иностранными производителями. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Принято решение Nissan передать активы «НАМИ», но «НАМИ» в свою очередь эти активы передает «АвтоВАЗу», — передает слова Мантурова РИА Новости. Он добавил, что передача активов связана с будущим налаживанием на площадке в Санкт-Петербурге совместного с иностранными поставщиками производства автомобилей Lada. Ранее компания Nissan приняла решение приостановить свою деятельность в России. Сообщалось о планах произвести до 10 тысяч новых автомобилей Lada на заводе в Санкт-Петербурге в 2023 году, передает RT. Произведенные автомобили будут соответствовать всем стандартам качества и безопасности, сообщает телеканал 360.

ФГУП «НАМИ» передаст активы ушедшего из России автопроизводителя Nissan «АвтоВАЗУ» для возможности запуска производства автомобилей Lada совместно с иностранными производителями. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Принято решение Nissan передать активы «НАМИ», но «НАМИ» в свою очередь эти активы передает «АвтоВАЗу», — передает слова Мантурова РИА Новости. Он добавил, что передача активов связана с будущим налаживанием на площадке в Санкт-Петербурге совместного с иностранными поставщиками производства автомобилей Lada. Ранее компания Nissan приняла решение приостановить свою деятельность в России. Сообщалось о планах произвести до 10 тысяч новых автомобилей Lada на заводе в Санкт-Петербурге в 2023 году, передает RT. Произведенные автомобили будут соответствовать всем стандартам качества и безопасности, сообщает телеканал 360.