Nissan приостанавливает производство в России

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Клипарт 4. Нижневартовск, логотип, марка авто, nissan, ниссан
приняла решение приостановить производство в России на первую половину этого финансового года Фото:

Компания Nissan приостанавливает производство в России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Японская компания Nissan Motor Co Ltd (7201.T) приняла решение приостановить производство в России на первую половину этого финансового года», — передает Reuters. Решение было принято на ежегодном общем собрание.

После начала спецоперации РФ на Украине некоторые автопроизводители ушли из России. BMW и Volkswagen приостановили производство. Audi, Honda, Mercedes-Benz, Nissan и Toyota временно прекратили поставки. АвтоВАЗ готовит новые версии моделей Lada, менее зависимые от импортных комплектующих.

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Компания Nissan приостанавливает производство в России. Об этом сообщает агентство Reuters. «Японская компания Nissan Motor Co Ltd (7201.T) приняла решение приостановить производство в России на первую половину этого финансового года», — передает Reuters. Решение было принято на ежегодном общем собрание. После начала спецоперации РФ на Украине некоторые автопроизводители ушли из России. BMW и Volkswagen приостановили производство. Audi, Honda, Mercedes-Benz, Nissan и Toyota временно прекратили поставки. АвтоВАЗ готовит новые версии моделей Lada, менее зависимые от импортных комплектующих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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