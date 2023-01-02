02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

Бастрыкин взял на контроль дело с избитым и брошенным умирать на морозе подростком из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело Фото:

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из ХМАО возбудить уголовное дело по факту инцидента с подростком в Нижневартовске, которого избили неизвестные и бросили на улице в 30-градусный мороз. Информация об этом была опубликована в telegram-канале ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Викторовичу Мокшину возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах», — указано в сообщении СК РФ.

На историю с подростком Бастрыкин обратил внимание после того, как информация была опубликована в СМИ. Уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО избили подростка и бросили на улице в 30-градусный мороз. Ночью 1 января пара неизвестных избила 17-ти летнего подростка и бросила его лежать на снегу без сознания в 30-градусный мороз.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из ХМАО возбудить уголовное дело по факту инцидента с подростком в Нижневартовске, которого избили неизвестные и бросили на улице в 30-градусный мороз. Информация об этом была опубликована в telegram-канале ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Викторовичу Мокшину возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах», — указано в сообщении СК РФ. На историю с подростком Бастрыкин обратил внимание после того, как информация была опубликована в СМИ. Уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате СК РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО избили подростка и бросили на улице в 30-градусный мороз. Ночью 1 января пара неизвестных избила 17-ти летнего подростка и бросила его лежать на снегу без сознания в 30-градусный мороз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...