Бастрыкин взял на контроль дело с избитым и брошенным умирать на морозе подростком из ХМАО

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из ХМАО возбудить уголовное дело по факту инцидента с подростком в Нижневартовске, которого избили неизвестные и бросили на улице в 30-градусный мороз. Информация об этом была опубликована в telegram-канале ведомства.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Викторовичу Мокшину возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах», — указано в сообщении СК РФ.
На историю с подростком Бастрыкин обратил внимание после того, как информация была опубликована в СМИ. Уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО избили подростка и бросили на улице в 30-градусный мороз. Ночью 1 января пара неизвестных избила 17-ти летнего подростка и бросила его лежать на снегу без сознания в 30-градусный мороз.
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