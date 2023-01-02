Курганцев предупредили о метелях и снежных заносах

03 января 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Синоптики предупреждают о метели и сильном ветре в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 4 января ожидается метель и умеренный снег, на дорогах сохраняется гололедица. Данная информация опубликована на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среди. «4 января на дорогах Кургана и Курганской области сохранится гололедица, снежный накат. В регионе также ожидаются метели. Водителям нужно быть готовым к снежным заносам», — указано в сообщении центра. Агентству URA.RU также сообщили в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“», что в большинстве районов Курганской области в этот день ожидается снег и ведер до 17 м/с. «Упрдор „Южный Урал“ просит водителей, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Также не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон», — пояснили URA.RU в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганской Госавтоинспекции попросили местных водителей воздержаться от загородных поездок. Такие меры предосторожности связаны с ухудшением погоды в регионе.

В Курганской области 4 января ожидается метель и умеренный снег, на дорогах сохраняется гололедица. Данная информация опубликована на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среди. «4 января на дорогах Кургана и Курганской области сохранится гололедица, снежный накат. В регионе также ожидаются метели. Водителям нужно быть готовым к снежным заносам», — указано в сообщении центра. Агентству URA.RU также сообщили в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“», что в большинстве районов Курганской области в этот день ожидается снег и ведер до 17 м/с. «Упрдор „Южный Урал“ просит водителей, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Также не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон», — пояснили URA.RU в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганской Госавтоинспекции попросили местных водителей воздержаться от загородных поездок. Такие меры предосторожности связаны с ухудшением погоды в регионе.