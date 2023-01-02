02 января 2023
01 января 2023

Курганцев предупредили о метелях и снежных заносах

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, пешеходный переход, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, зима
Синоптики предупреждают о метели и сильном ветре в Курганской области Фото:

В Курганской области 4 января ожидается метель и умеренный снег, на дорогах сохраняется гололедица. Данная информация опубликована на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среди.

«4 января на дорогах Кургана и Курганской области сохранится гололедица, снежный накат. В регионе также ожидаются метели. Водителям нужно быть готовым к снежным заносам», — указано в сообщении центра.

Агентству URA.RU также сообщили в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“», что в большинстве районов Курганской области в этот день ожидается снег и ведер до 17 м/с. «Упрдор „Южный Урал“ просит водителей, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Также не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганской Госавтоинспекции попросили местных водителей воздержаться от загородных поездок. Такие меры предосторожности связаны с ухудшением погоды в регионе.

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В Курганской области 4 января ожидается метель и умеренный снег, на дорогах сохраняется гололедица. Данная информация опубликована на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среди. «4 января на дорогах Кургана и Курганской области сохранится гололедица, снежный накат. В регионе также ожидаются метели. Водителям нужно быть готовым к снежным заносам», — указано в сообщении центра. Агентству URA.RU также сообщили в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“», что в большинстве районов Курганской области в этот день ожидается снег и ведер до 17 м/с. «Упрдор „Южный Урал“ просит водителей, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Также не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон», — пояснили URA.RU в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганской Госавтоинспекции попросили местных водителей воздержаться от загородных поездок. Такие меры предосторожности связаны с ухудшением погоды в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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