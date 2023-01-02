Пермяки назвали свои любимые новогодние традиции

Пермяки в Новый год любят наряжать елку, ходить в баню и есть салаты

03 января 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Женщины больше всего любят наряжать елку и украшать дом, мужчины — есть и ходить в баню Фото: Денис Моргунов © URA.RU Больше всего пермяки любят Новый год за возможность провести время с родными и друзьями. Как показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди работающих жителей Пермского края, мужчины больше всего при этом любят баню и вкусную еду. Женщины ценят традиции по украшению дома, установке елки и загадыванию желаний. «Как и раньше, собираться с родными и друзьями для встречи Нового года — любимая традиция 25% пермяков. 13% опрошенных назвали традиционным предновогодним делом украшение дома и елки. По 6% респондентов любят традицию обмена подарками и праздничное застолье», — выяснили аналитики. Каждый двадцатый пермяк не представляет праздника без «тазика салата „Оливье“». А у 4% Новый год неразрывно ассоциируется с шампанским. Опрос проводился с 19 по 28 декабря 2022 года. Ранее URA.RU сообщало о главной опасности длинных каникул.

Больше всего пермяки любят Новый год за возможность провести время с родными и друзьями. Как показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди работающих жителей Пермского края, мужчины больше всего при этом любят баню и вкусную еду. Женщины ценят традиции по украшению дома, установке елки и загадыванию желаний. «Как и раньше, собираться с родными и друзьями для встречи Нового года — любимая традиция 25% пермяков. 13% опрошенных назвали традиционным предновогодним делом украшение дома и елки. По 6% респондентов любят традицию обмена подарками и праздничное застолье», — выяснили аналитики. Каждый двадцатый пермяк не представляет праздника без «тазика салата „Оливье“». А у 4% Новый год неразрывно ассоциируется с шампанским. Опрос проводился с 19 по 28 декабря 2022 года. Ранее URA.RU сообщало о главной опасности длинных каникул.