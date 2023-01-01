01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

Главный терапевт Пермского края назвала серьезную опасность длинных каникул

Врач Корягина советует пермякам восстановить рабочий режим сна заранее
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ресторана
Будильник не стоит отключать даже в каникулы Фото:

Длинные новогодние каникулы кроме удовольствий таят в себе опасности для здоровья. В частности, это касается нарушения биоритмов из-за долгого сна, которые могут привести к плохому самочувствию, предупреждает главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина.

«Избыток сна может стать причиной головных болей, раздражения, разбитости. В идеале к привычному графику сна добавлять не больше двух часов даже в те дни, когда можно позволить себе дремать с утра до вечера. Тогда это не приведет к серьезному сбою биоритмов», — пишет врач в соцсетях.

Если режим сна и бодрствования все-таки нарушен, то восстанавливать его надо примерно за пять дней до наступления рабочих будней. Корягина дает несколько основных советов:

  • откажитесь от дневного сна, если устраивали себе такой «тихий час» в праздники;
  • чай, кофе и продукты, содержащие кофеин, во второй половине дня лучше не употреблять, как и алкоголь перед сном;
  • начните сдвигать время пробуждения и отхода ко сну — ежедневно просыпайтесь и ложитесь примерно на час раньше.

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Длинные новогодние каникулы кроме удовольствий таят в себе опасности для здоровья. В частности, это касается нарушения биоритмов из-за долгого сна, которые могут привести к плохому самочувствию, предупреждает главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. «Избыток сна может стать причиной головных болей, раздражения, разбитости. В идеале к привычному графику сна добавлять не больше двух часов даже в те дни, когда можно позволить себе дремать с утра до вечера. Тогда это не приведет к серьезному сбою биоритмов», — пишет врач в соцсетях. Если режим сна и бодрствования все-таки нарушен, то восстанавливать его надо примерно за пять дней до наступления рабочих будней. Корягина дает несколько основных советов:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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