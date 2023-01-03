В Канцелярии президента Польши попытались оправдать Бандеру

03 января 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

В Польше негативно относятся к прославлению Степана Бандеры Фото: Антон Кардашов / АГН Москва Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что роль лидера украинских националистов Степана Бандеры в Волынской резне в 1943 году не так однозначна. Он сделал заявление в эфире радио RMF FM. «Ситуация иная, чем с теми, кто несет непосредственную ответственность или виноваты в волынском преступлении. Здесь это надо разграничить. Степан Бандера в то время сидел в концентрационном лагере», — сказал Кумох на радио RMF FM . По его словам, в Польше все еще не одобряют прославление Бандеры на Украине. В Польше считают Бандеру идеологом Волынской резни 1943 года, когда украинские националисты атаковали около 150 польских деревень. В Польше называли происходящее геноцидом. По разным оценкам, погибли 100-130 тысяч человек.

Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что роль лидера украинских националистов Степана Бандеры в Волынской резне в 1943 году не так однозначна. Он сделал заявление в эфире радио RMF FM. «Ситуация иная, чем с теми, кто несет непосредственную ответственность или виноваты в волынском преступлении. Здесь это надо разграничить. Степан Бандера в то время сидел в концентрационном лагере», — сказал Кумох на радио RMF FM. По его словам, в Польше все еще не одобряют прославление Бандеры на Украине. В Польше считают Бандеру идеологом Волынской резни 1943 года, когда украинские националисты атаковали около 150 польских деревень. В Польше называли происходящее геноцидом. По разным оценкам, погибли 100-130 тысяч человек.