МО РФ назвало причину произошедшего в Макеевке МО РФ: основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование телефонов 04 января 2023 в 03:11 Размер текста - 17 + МО РФ: виновные должностные лица будут привлечены к ответственности Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов. Об этом сообщил первый замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергей Севрюков. «Основной причиной произошедшего в Макеевке стало использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — передает Минобороны слова Севрюкова в telegram-канале . Отмечается, что в настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности. Ранее, 2 января, ВСУ ударили ракетами из американских РСЗО HIMARS по пункту российских в Макеевке (ДНР). В результате погибли 63 военных РФ, сообщали в Минобороны РФ. Основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов. Об этом сообщил первый замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергей Севрюков. «Основной причиной произошедшего в Макеевке стало использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — передает Минобороны слова Севрюкова в telegram-канале. Отмечается, что в настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности. Ранее, 2 января, ВСУ ударили ракетами из американских РСЗО HIMARS по пункту российских в Макеевке (ДНР). В результате погибли 63 военных РФ, сообщали в Минобороны РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям