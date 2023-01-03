03 января 2023

МО РФ назвало причину произошедшего в Макеевке

МО РФ: основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование телефонов
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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, сапер, военный, сво, минобороны, мариуполь аэропорт
МО РФ: виновные должностные лица будут привлечены к ответственности Фото:
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Основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов. Об этом сообщил первый замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергей Севрюков.

«Основной причиной произошедшего в Макеевке стало использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — передает Минобороны слова Севрюкова в telegram-канале. Отмечается, что в настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее, 2 января, ВСУ ударили ракетами из американских РСЗО HIMARS по пункту российских в Макеевке (ДНР). В результате погибли 63 военных РФ, сообщали в Минобороны РФ.

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Основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов. Об этом сообщил первый замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергей Севрюков. «Основной причиной произошедшего в Макеевке стало использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — передает Минобороны слова Севрюкова в telegram-канале. Отмечается, что в настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности. Ранее, 2 января, ВСУ ударили ракетами из американских РСЗО HIMARS по пункту российских в Макеевке (ДНР). В результате погибли 63 военных РФ, сообщали в Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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