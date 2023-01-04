В Роспотребнадзоре предупредили об опасной привычке с телефоном

Роспотребнадзор: телефон под подушкой плохо сказывается на здоровье человека

04 января 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Человеческий мозг очень чувствителен к излучению от телефона, сказал Андрей Гуськов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Нахождение мобильного телефона под подушкой во время сна опасно для здоровья. Гаджет излучает электромагнитное поле, негативно влияющее на мозг, заявил замначальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов. По словам замначальника, телефон под подушкой во время сна негативно сказывается на здоровье человека. «Любой мобильный телефон в процессе своей работы излучает электромагнитное поле радиочастотного диапазона. Это целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями», — заявил Андрей Гуськов. Его слова приводит «Лента.ру». Эксперт отметил, что человеческий мозг очень чувствителен к электромагнитному излучению от телефона. Гуськов заявил, что нужно класть телефон на тумбочку возле кровати перед сном, чтобы расстояние от человека было как можно больше. Ранее руководитель агентства Content-review Сергей Половников заявил о том, что использование гаджета при температуре ниже 20 градусов может привести к его поломке. По его словам, для телефона опасны перепады температур, из-за которых на устройстве образуется конденсат, передает телеканал 360.

Нахождение мобильного телефона под подушкой во время сна опасно для здоровья. Гаджет излучает электромагнитное поле, негативно влияющее на мозг, заявил замначальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов. По словам замначальника, телефон под подушкой во время сна негативно сказывается на здоровье человека. «Любой мобильный телефон в процессе своей работы излучает электромагнитное поле радиочастотного диапазона. Это целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями», — заявил Андрей Гуськов. Его слова приводит «Лента.ру». Эксперт отметил, что человеческий мозг очень чувствителен к электромагнитному излучению от телефона. Гуськов заявил, что нужно класть телефон на тумбочку возле кровати перед сном, чтобы расстояние от человека было как можно больше. Ранее руководитель агентства Content-review Сергей Половников заявил о том, что использование гаджета при температуре ниже 20 градусов может привести к его поломке. По его словам, для телефона опасны перепады температур, из-за которых на устройстве образуется конденсат, передает телеканал 360.